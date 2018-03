Äpfel der Hesperiden in der Tauberaue

Anzeige

Einst von Herkules gepflückt

Auch der Halbgott Herkules als zentrale Brunnenfigur diente seiner Verherrlichung als kluger und starker Herrscher. Die wäre allerdings nicht vollständig gewesen ohne die leuchtend gelben Zitronen - die man übrigens ständig an den Bäumen finden kann, denn diese Pflanze blüht und fruchtet gleichzeitig das ganze Jahr über. Die in Asien beheimateten Zitronen kamen im Mittelalter zunächst nach Südeuropa und wurden im 16. Jahrhundert auch nördlich der Alpen bekannt. Im Barock galten sie als Sinnbild für die „goldenen Äpfel der Hesperiden“, die einst der tapfere Herkules pflückte. Kein Wunder, dass Graf Carl Ludwig sie liebte und ohne Rücksicht auf die Kosten in großer Zahl beschaffen ließ. Der Hofgärtner, der sie zu pflegen hatte, stand in hohem Ansehen bei Hofe und nur adlige Gäste erhielten Zugang zum Garten.

Die Krönung des Lustgartens war die zweiflüglige Orangerie, die der Architekt Johann Christian Lüttich um 1720 als Abschluss des Gartens hin zur freien Tauberaue errichtete. Ursprünglich waren „Orangerien“ einfache Zweckbauten mit abnehmbaren Dächern, in denen die wertvollen „indianischen Gewächse“ ausgepflanzt wurden. Doch ab der Mitte des 17. Jahrhunderts ging man allmählich dazu über, feste Gebäude zu errichten. In Versailles wurde um 1690 ein massives Pflanzenhaus mit gewaltiger Treppenanlage und hohen nach Süden ausgerichteten Fensterflächen gebaut. Wie später in Weikersheim begann man dort bald danach, die Bäume in großen Kübeln zu kultivieren, die man nur zur Überwinterung ins Haus transportierte. Damit waren die Räume im Sommer frei für höfische Festlichkeiten, zu denen man durch das „Orangerieparterre“ voller wertvoller Bäumchen schreiten konnte. Neben den Zitrusgewächsen hatten hier auch Dattelpalmen und Granatäpfel, Feigen und Ananas, ja sogar „Coffeebäumlein“ ihren Platz und wollten bewundert werden.

Doch auch an verregneten Tage, die einen Gang durch den Lustgarten nicht passend erscheinen ließen, bot Graf Carl Ludwig seinen adligen Gästen einen Blick auf seine südländischen Pflanzen. Im großen Rittersaal hatte er viele von ihnen als Lambrisbilder vom Hofmaler porträtieren lassen, Zitronen und Zypressen, Granatäpfel und Agaven. In einer Reihe mit berühmten Schlössern stehend, sollten sie das Weltniveau eines Grafen von Hohenlohe erweisen. Bescheidenheit war kein Thema im Barock.

Heute, wo der Schlossgarten auch Bürgern und Gästen offensteht, bleibt auch die richtige Pflege der südlichen Bäumchen kein Geheimnis mehr. Zitronen, so erfährt der Besucher von den kundigen Schlossgärtnerinnen, seien Pflanzen, die viel Aufmerksamkeit bräuchten, um zu gedeihen. Für den geschulten Hobbygärtner seien sie aber durchaus geeignet. Schon beim Einpflanzen in den großen Kübel müsse man jedoch auf ein durchlässiges Substrat achten, denn Staunässe möge der Baum nicht. Im Weikersheimer Schlossgarten vermische man das mediterrane Substrat mit Lehm, Pferdemist und Pflanzerde. Bei ihrer Sonderführung „Der Duft des Südens“ geben die Gärtnerinnen weitere Tipps für sorgsame Pflege.

