Über den eigenen Tellerrand hinausgeschaut

Weikersheim.Von Würzburg mit dem Zug nach Lauda, anschließend noch einmal umsteigen und man erreicht endlich sein Ziel: das verschlafene Örtchen Weikersheim. Wer sich hier eingefunden hat, war allerdings nicht aus Zufall hier. Mehr als 60 Jugendliche und Dozenten aus ganz Deutschland haben sich zum fünften mu:v-Camp zusammengefunden.

Das Ganze steht unter dem Motto „Musik verbindet“ und ist ein Projekt von jungen Leuten für junge Leute der Jeunesses Musicales Deutschland.

Die Idylle Weikersheims wird in diesen fünf Tagen ordentlich aufgemischt. Aus einem Programm von neun Kursen und elf Workshops konnten sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer individuell ihr eigenes Tagesprogramm zusammenstellen.

Breit gefächertes Angebot

Dabei reichte das Angebot der Kurse von Swing und Salonmusik, Orientalischer Musik, Beatboxing zu Improvisation am Streichinstrument, Loopstation oder Yoga für Musiker. Das Ziel dieser Vielfalt?

Mal über den eigenen musikalischen Tellerrand schauen, einfach mal „out of your comfort zone“ etwas ausprobieren. Doch es wurde nicht nur musiziert: die Freundschaften, die in den Kursen entstanden, wurden beim Essen, gemeinsamen Kammermusiken oder auch bei ein oder zwei Bier im Jeneusses Keller vertieft.

Neben Jugendlichen unter anderem aus Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen oder Hamburg gab es auch zwei Ortsansässige beim mu:v-Camp: Larissa Kastner aus Lauda-Königshofen und Jana Mühleck aus Weikersheim. Beide nahmen das erste Mal am Camp teil und waren vor allem von dem vielseitigen Programm überzeugt.

„Man muss nur offen sein“

„Das Programm ist so weit gefächert, da findet man immer was, was einem Spaß macht. Man muss einfach nur offen sein, für alles was einem hier so begegnet“, erzählt Larissa.

Sie war Teilnehmerin des Kurses für orientalische Musik und hat zusätzlich noch die Workshops Handpan, Yoga für Musiker und Loopstation besucht.

„Es ist auch schön, dass man das Schloss und die Umgebung noch mal ganz anders kennenlernen kann, viel intensiver. Man hat als Teilnehmer eben auch die Möglichkeit, das Schloss von einer ganz anderen Seite kennenzulernen, als aus der des Besuchers.“ Auch Jana aus Weikersheim freut sich, dass das mu:v-Camp in Weikersheim ausgetragen wird. „Normalerweise geht man ja davon aus, dass in so einer Kleinstadt wie Weikersheim nichts so wirklich passiert, alle reisen nach Berlin oder Hamburg, um was zu erleben.

Aber wegen solcher Camps kommen dann auf einmal alle aus Berlin oder Hamburg nach Weikersheim“, erzählt sie. Veranstaltungen wie das mu:v-Camp sind rar gesät, und doch so wichtig. Denn wie auch das Camp dieses Jahr wieder bewiesen hat: Musik verbindet. Besonders im wunderschönen Schloss in Weikersheim. Carla Maria Bangert

