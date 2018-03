Übungsleiter sehen Gefahr für Kinder

Anzeige

Weikersheim.Im Zusammenhang mit der jüngsten Weikersheimer Gemeinderatssitzung hat die Redaktion über Probleme mit „Elternautos“ bei der Auffahrt zur neuen Sporthalle berichtet (Stichwort „Fehlende Pföstchen“). Stadträtin Rosemarie Spitzley präzisiert in einer Zuschrift den redaktionell unscharf dargestellten Sachverhalt: „Meine Aussage richtet sich gegen die Eltern, die ihre Kinder am Nachmittag und abends zum Sportunterricht fahren. Ob das am Morgen zum Schulbeginn so ist, kann ich nicht beurteilen, weil ich nicht dabei bin. Abends bin ich und andere Übungsleiter vor Ort und sehen die Situation und erkennen die Gefahr für die Kinder.“

Bürgermeister Klaus Kornberger hat in der Ratssitzung darauf hingewiesen, dass sich die Verwaltung mit der Sache beschäftigen und für Abhilfe sorgen werde. mrz