A-Sun Amissa spielen als Trio

Weikersheim.Das Musiker-Kollektiv A-Sun Amissa tritt am Sonntag, 3. Februar, ab 17 Uhr im Club W71 in Weikersheim auf. Die Formation wurde von Richard Knox gegründet und geleitet und hat seit 2011 eine Menge Mitglieder und -spieler gehabt. Ihr Sound berührt mit Elementen von Post-Rock, Doom, Dark-Jazz und Drone. Platten werden auf Knox’ hauseigenem Label Gizeh wie auch unter Consulting Sounds aus Belgien veröffentlicht. Das neue Album „Ceremony in the Stillness“ wurde im September vorgestellt. Live kann die Zusammenstellung von einer Solo-Show bis zur Bigband variieren. In den Club kommen A-Sun Amissa als Trio. pm

