Abendlicher Gottesdienst bei Kerzenschein

Laudenbach.Am Vorabend des Pfingstfests bietet das Wallfahrtspfarramt Laudenbach eine Vigilfeier bei Kerzenschein in die Bergkirche an. Der Wortgottesdienst mit Lichtfeier, Psalmenrezitation und Wechselgesängen aus der Tradition der liturgischen Feierformen in Kathedralkirchen und Klöstern, beginnt am Samstag, 8. Juni um 21 Uhr.

Kirchenmusikdirektor Michael Müller, Regionalkantor am Münster in Bad Mergentheim, Mitglieder des Jugendchores St. Johannes Mergentheim und Pfarrer Burkhard Keck, gestalten gemeinsam die Vigil-feier in der Laudenbacher Bergkirche, die an diesem Abend nur durch Kerzenschein erhellt sein wird. Die für die Vigil benötigten Kerzen mit Tropfschutz können vor Gottesdienstbe-ginn erworben werden. bk

