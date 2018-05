Abenteuer beim Wandern

Anzeige

Weikersheim.Die Württembergische Landesbühne Esslingen gastiert am Montag, 11. Juni, um 15 Uhr in der Stadtbücherei Weikersheim. Sie präsentiert das Kindertheater Hörbe mit dem großen Hut“ – nach dem Kinderbuchklassiker von Otfried Preußler.

Hörbe ist etwas Besonderes: Während die anderen Hutzelmänner im Siebengiebelwald unverdrossen ihrer Arbeit nachgehen und sich auf den Winter vorbereiten, zieht es den Hutmacher Hörbe hinaus in die weite Welt. An einem besonders schönen Herbsttag bricht er auf zu einer Wanderung und erlebt dabei so manches Abenteuer, das er sich nicht hätte träumen lassen: Er muss sich gegen gefräßige Ameisen wehren, gerät in ein Gewitter, plumpst mitsamt seinem Hut in den Teich und landet schließlich in den Worlitzer Wäldern, wo der grausige Plampatsch sein Unwesen treiben soll. Aber ist das alles wahr, was man sich im Siebengiebelwald erzählt? Das Theaterstück dauert rund 60 Minuten und ist für Kinder ab vier Jahren. Karten können in der Stadtbücherei Weikersheim erworben werden. stv