Abfahrtszeiten für den Jahresausflug

Weikersheim.Der Jahresausflug führ den Weikersheimer VdK am Samstag, 25. Mai nach Großfischlingen mit Rheinschifffahrt. Abfahrzeiten und Zustieg: 7 Uhr, Weikersheim Bismarckstraße; 7.10 Uhr, Weikersheim, Bahnhof; 7.15 Uhr Elpersheim; 7.25 Uhr, Bad Mergentheim, Lidl/Igersheimerstraße. Es sind noch einige Plätze frei. Für Kurzentschlossene und auch für Gäste ist der Zustieg möglich.

Das Programm in Kürze: Nach dem Eintreffen am Yachthafen, Panoramatour Speyer-Reffenthaler Altrhein, dann Einkehr in die Hausbrauerei Domhof; Fahrt nach Großfischlingen zu Gutting Pfalznudel mit Führung. Ab 16.30 Uhr ist die Rückfahrt; Einkehr gegen 18.30 Uhr in Heimatnähe (Ravenstein). Anmeldung unter Telefon 07934/8774. vdk

