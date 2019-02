Abwechslungsreich und hochkarätig

Es war eine Premiere, das ungewöhnliche „Konzert hoch 2“ unter dem Motto „Männerchor trifft Musikkapelle.“ Das Publikumsinteresse übertraf jedenfalls auch die kühnsten Erwartungen.

Nassau/Harthausen. Natürlich hatten die Akteure des Männerchors Nassau und der Musikkapelle Harthausen für den Abend auf guten Besuch gehofft. Dass aber etliche Interessierte nur noch im Foyer der Nassauer Turnhalle Platz finden würden, hatte niemand zu hoffen gewagt. Übertroffen wurden auch die Erwartungen des Publikums: Hingerissen war es von diesem ursprünglich aus der Not geborenen Kombikonzert von Chor und Blaskapelle. Auch nach der dritten Zugabe und mittlerweile drei Stunden voller Sang und Klang wollte der Beifall kein Ende nehmen.

Hoch zufrieden sind beide Vereine mit der Zusammenarbeit, Sänger wie Bläser betonen, dass es in der bisherigen Geschichte nur wenig gab, was sich mit diesem Highlight messen kann.

Harte Arbeit vorausgegangen

Vorausgegangen war harte Arbeit: Die beiden Dirigenten – Anna Leuser-Valls leitet den Nassauer Männerchor, Jürgen Bermanseder gibt bei den Harthäuser Bläsern den Takt an – passten für die gemeinsamen Stücke Notensätze an und studierten die Bearbeitungen gründlich ein. Sänger und Bläser mussten unter anderem Altbekanntes ganz neu einüben; und alle gemeinsam feilten hier mit noch mehr Sangeskraft, da mit feiner Dämpfung und Austarierung der Instrumente am durch die ganze Halle tragenden harmonisch runden Klangbild. Nur drei gemeinsame Proben standen für dieses Kunststück zur Verfügung. Und das Ergebnis? Glanzvoll. Ob bei Mozarts „Gebet“ aus der Oper „Cosí fan tutte“, ob beim Silcher-Porträt, bei „Santiano“ oder der Zugabe „Colors Of The Wind“ aus dem Disney-Klassiker „Pocahontas“. Chor und Kapelle präsentierten auch jeweils einzeln eine für Musikamateure erstaunliche Präzision: da stimmten Ausdruck, Spannung und Präsenz bis hin zum allerletzten Takt.

Eröffnet hatte das Konzert die junge Garde der Musikkapelle: Mit „Ode an die Freude“ und zum „Bananenboot-Song“ überleitendem Schlagzeugsolo des mit acht Jahren jüngsten Mitglieds der Musikkapelle sorgte der Nachwuchs für peppigen Einstieg.

Zwischen dem „Alleycat“-Keyboardsolo und dem Keyboard-Tenorsaxophon-Duett wandte sich der Chorvorsitzende Rainer Ott an Publikum und Musiker. Manuela Endres, Vorsitzender der Harthäuser Kapelle, hieß die Ehrengäste willkommen: Neben den Bürgermeistern aus Igersheim und Weikersheim auch den Vorsitzende des Hohenloher Sängergaus Gerhard Hauf.

Ott fasste sich kurz: Schon warteten zwei junge Nassauerinnen mit Tenorsaxophon und Keyboard auf ihren Duetteinsatz mit „Mr. Sandman“, bevor sich die Jugendcombo heiter mit „Wer hat an der Uhr gedreht?“ von der Nassauer Bühne verabschiedete.

Melodien aus Oper und Konzert

In der Umbaupause konnten die Gäste ihre Schätzfrage-Tipps für die traditionelle Verlosung abgeben, ehe die insgesamt rund 60 Akteure aus Nassau und Harthausen ihre Plätze auf der Bühne einnahmen.

Mit „Melodien aus Oper und Konzert“ eröffnete die Musikkapelle das abwechslungsreiche Programm, schwungvoll übernahm dann der Chor mit den Männerchor-Klassikern „Bajazzo“, „Abendfrieden“ und „Schöne Nacht“, ehe Chor und Kapelle gemeinsam das Publikum mit Mozart- und Silchersätzen begeisterten. Chor wie Kapelle meisterten perfekt die Herausforderung, die großen Linien der Komponisten ausdrucksstark und ausgewogen zu präsentieren.

Nach der Pause erwartete das Publikum ein von der Musikkapelle virtuos präsentiertes Vivaldi-Porträt und mit „Gabriellas Song“ ein von der Kapelle begleitetes Solo der Mezzosopranistin Anna Leuser-Valls, das das Publikum später energisch nochmals als Zugabe einforderte.

Gern folgten die Gäste dann dem Stilwechsel, als der Chor Hubert von Goiserns „Weit, weit weg“ anstimmte. Hellauf begeistert hörte das Nassauer Publikum erstmals in ur-heimischen Gefilden die von Wolfgang Herwarth getextete Ortshymne „Durch die nasse Au“. Kräftig mitgewippt wurde bei Diether Dehms „Was sollen wir trinken?“. „Rockin’ Elise“ der Musikkapelle passte perfekt in die Linie, ehe mit der „Santiano“-Kaperfahrt Chor und Kapelle nochmals zu Hochform aufliefen.

Zufrieden? Nein: Mehr und mehr davon forderte das Publikum – und wurde von der Kapelle mit dem „Andreas Hofer Marsch“, von Chor und Kapelle mit „The Colors“ und von Kapelle und Solistin mit „Gabriellas Song“ belohnt.

Die knapp 70 Musiker bescherten ihren rund 250 Gästen einen Abend, der lange nachklingt. Wer den Auftritt verpasst hat, sollte den Sonntag, 14. April schon mal im Kalender anstreichen: Dann gibt es das „Konzert hoch 2“ ein zweites Mal: in der Wandelhalle im Bad Mergentheimer Kurpark. Konzertbeginn ist dann bereits um 15.30 Uhr.

