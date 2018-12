Acht von zehn Schwimmtiteln geholt

Weikersheim.Die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG), Ortsgruppe Weikersheim, trug jetzt ihren dritten Nachwuchs-Adventswettkampf im Hallenbad Weikersheim aus.

Gekommen waren alle Ortsgruppen aus den Bezirken Heilbronn, Hohenlohe, Schwäbisch Hall und Tauber. Insgesamt nahmen fast 90 - Schwimmerinnen und Schwimmer im Alter von fünf bis 14 Jahren aus ca. sechs Ortsgruppen am Nachwuchswettkampf teil. Ziel der Veranstaltung sollte sein, die „kleinen“ DLRG-ler für den Rettungs- und Wettkampfsport zu motivieren.

Die DLRG-Ortsgruppe Weikersheim schickte über 50 kleine „Rettungsschwimmer“ an den Start und errang als erfolgreichste Ortsgruppe insgesamt acht von zehn Titeln sowie sechs Silber- und sechs Bronzemedaillen. In der Altersklasse 5/6 mussten die folgenden Disziplinen absolviert werden: 20 m Hindernis-schwimmen, 20 m Freistilschwimmen und 20 m Rückenlage ohne Armtätigkeit.

Bei den Mädchen konnte sich Jule Gärtner von der OG Weikersheim die Goldmedaille erschwimmen vor Lotta Götz und Julia Hofmann (alle Weikersheim). Weitere Plätze für Weikersheim: 4. Marie Kellermann, 5. Lena Kreuser.

Bei den Jungen holte sich Jörn Hachtel von der OG Niederstetten die Goldmedaille. Silber gewann Johannes Metzner und Bronze Thomas Bonk (beide Weikersheim). Ebenfalls von der OG Weikersheim erreichte Christian Müller den fünften und Jonas Grabow den sechsten Platz. In der AK 7/8 wurden die gleichen Disziplinen geschwommen. Bei den Mädchen gewann Annalena Grabow, gefolgt von Elenie Göller und Annika Müller (alle Weikersheim). Weitere Platzierungen für Weikersheim: vierter bis siebter Platz Franzi Pflüger, Josy Gärtner, Amelie Reckels und Jule Konrad. 9. bis 15. Platz: Josefine Fleuchaus, Marie Pflüger, Samia Mölter, Hannah Fug, Freda Schmidt, Mia Aldinger und Finja Halbritter.

Bei den Jungen setzte sich Marc Kellermann vor Johann Stuka (beide Weikersheim) durch und sicherte sich die Goldmedaille. Platz drei erreichte Jakob Leister von der OG Michelbach am Wald. Weitere Platzierungen für Weikersheim: 4. Luca Hofmann, 5. Maximilian Bonk, 6. Leonhard Metzner, 8. Samuel Fruh, 9. Luis Tagscherer, 10. Julian Reckels und 11. Jona Rode.

Die Altersklasse 9/10 schwamm 40 m Hindernis, 40 m Freistil und 40 m Freistil mit Flossen. Bei den Mädchen überzeugte Julia Bahner (Weikersheim) und gewann die Goldmedaille. Silber ging an Mirja Memmler (Crailsheim) und Bronze an Laura Mühleck (Weikersheim). Weitere Platzierungen für Weikersheimer: 4. Heidi Pflüger, 5. Eva Götz, 8. Sarah Hofmann, 9. Leni Nast, 10. Irma Schmidt und 11. Maya Fug. Bei den Jungen holte Finn Hachtel (Niederstetten) die goldene Medaille erringen. Platz zwei erreichte Elias Baust (Michelbach am Wald) und Platz drei Theo Dietzel (Weikersheim).

Ab der Altersklasse 11/12 wurden 40 m Hindernisschwimmen, 40 m kombiniertes Schwimmen (eine Bahn Freistil und eine Bahn Rückenschwimmen) und 40 m Freistil mit Flossen angeboten.

Bei den Mädchen belegte Alina Saskara den ersten Platz vor Johanna Teufel (beide Weikersheim) und Platz drei für Dana Aldinger (ebenfalls Weikersheim). Die weiteren Platzierungen für Weikersheim: Fünfter Platz Marie Hofmann. Bei den Jungen konnte jeweils Florian Teufel bei allen Disziplinen als Erster anschlagen und gewann somit die Goldmedaille, gefolgt von Moritz Friedel (ebenfalls Weikersheim) sowie Korel Akca (Leingarten).

In der AK 13/14 wurden die folgenden Disziplinen festgelegt und zwar: 80 m Hindernisschwimmen, 40 m Retten einer Puppe und 40 m Retten einer Puppe mit Flossen. Das Teilnehmerfeld war hier geringer und Manuela Teufel (Weikersheim) konnte vor Mara Memmler (Crailsheim) überzeugen und gewann die Goldmedaille.

Bei den Jungen überzeugte Lennart Brix (Weikersheim) ebenfalls vor Lukas Bohne (Crailsheim) und Tobias Weber (Michelbach am Wald). Er sicherte sich Platz eins. Im Anschluss an den offiziellen Wettkampf fanden noch für die Altersklassen 5/6, 7/8 und 9/10 einen Jux-Mannschaftswettkampf in Form einer Schwimmbrettenten-Staffel sowie für die Altersklassen 11/12 und 13/14 eine Kleiderstaffel statt, die sehr viel Anklang fanden.

Die DLRG-Jugend Weikersheim sorgte für das leibliche Wohl der Schwimmer und zahlreich angereisten Eltern, die ihre Kinder lautstark anfeuerten.

Die Organisation lief ausgezeichnet und bereits eine halbe Stunde nach Wettkampfende konnten die Ressortleiterin SRuS (Schwimmen, Retten und Sport) Isabelle Roller und Vorsitzender Martin Roller die Siegerehrung im Gymnasium Weikersheim vornehmen.

Für das kommende Jahr ist ebenfalls wieder ein Nachwuchs-Adventswettkampf geplant.

