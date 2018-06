Alkoholisiert und mit Joint unterwegs

Anzeige

Weikersheim.Auf einen 15-Jährigen wurden Beamte des Polizeireviers Bad Mergentheim am frühen Donnerstagmorgen in Weikersheim aufmerksam. Der Teenager war mit seinem Fahrrad in der Gartenstraße unterwegs und wurde von den Ordnungshütern kontrolliert, da er einen Gartenstuhl am Lenker seines Gefährts angebracht hatte und ohne Licht fuhr. Nicht nur, dass der Jugendliche offenbar einen Joint rauchte, er roch auch nach Alkohol was ein von ihm durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte. Dieser zeigte einen Wert von 1,9 Promille. Der 15-Jährige musste die Beamten nach dieser Feststellung zu einer Blutentnahme ins Krankenhaus begleiten. Er wurde später von seiner Mutter vom Revier abgeholt.