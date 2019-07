Alle Genres der Chormusik aufgeboten

Elpersheimer frohgelaunt.„Immer wieder schön“ – diese Bemerkung war mehrfach zu hören, als die Besucher der Sommerserenade nach einem Feuerwerk der Musik nach Haus gingen.

Elpersheim. Und in der Tat war es beachtlich, was der Gesangverein Elpersheim in seiner sechsten Auflage der Musikveranstaltung auf die Beine gestellt hat. Dabei handelte es sich um eine Zusammenarbeit der Gruppen, die sich in der kleinen

