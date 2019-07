Alle haben an einem Strang gezogen

Elpersheim.Ein überaus ereignisreiches, aber auch anstrengendes Wochenende hat der Weikersheimer Stadtteil hinter sich. Viele Hände trugen dazu bei, dass das Hauptfest zum 800-Jahr-Jubiläum ein grandioser Erfolg wurde, wie bei einem Helferfest zum Ausdruck gebracht wurde.

Viele Monate der Vorbereitung und vor allem die 72 Stunden des Jubiläums-Wochenendes, ließen so manchen Elpersheimer auf dem Zahnfleisch gehen. Doch die Mühen hatten sich gelohnt. Es sei ein Genuss gewesen zu sehen, wie viele Interessierte sich in die Ortschaft begaben und die Angebote nutzten. Am Heimatabend lagen sich einige in den Armen, welche sich schon Jahrzehnte nicht mehr gesehen hatten. So manche Freudenträne wurde hier vergossen. Nicht nur aus der ganzen Republik, sogar aus der Ferne wie zum Beispiel Kanada reisten die ehemaligen Elpersheimer an.

Die Menschenmengen die sich am Samstag und Sonntag durch den Ort schoben, bestätigten die Ideen der Lenkungsgruppe des Bürgerforums.

Nachdem die letzten Aufräumarbeiten am Montag Abend schließlich erledigt waren, traf man sich zu einem Helferfest an der Tauber. Rainer Metzger, einer der Köpfe der Lenkungsgruppe des Bürgerforums würdigte dabei den Einsatz aller fleißigen Akteure, welche zum Gelingen des Wochenendes beigetragen hatten. Für alle Beteiligten war es eine grandiose Erfahrung, mit wie viel Eifer sich die Dorfgemeinschaft an dieser großen Veranstaltung eingebracht hatte.

Alle zogen an einem Strang und machten dem Motto „Elpersheim blüht auf“, alle Ehre. Gewürdigt wurde auch der Einsatz der Spender, welche mit monetären Mitteln oder mit Materiellem sich beteiligt hatten.

Besonders erwähnt wurde Karl Schlehaus, welcher einen ganzen Ochsen für das Fest spendete. Ein Abschlussfoto am Tauberstrand beendete die Aktion. miwi

