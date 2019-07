Allerhand Feines mit gewissem Etwas

Deutlich aus dem großen Angebot an Kunsthandwerkermärkten sticht der in Weikersheim hervor. Charmant die Kulisse, hochwertig die „Sachen“ – in jedem Fall eine Inspirationsquelle.

Weikersheim. Seit vielen Jahren findet immer Anfang Juli der „Markt für hochwertiges Kunsthandwerk“ in Weikersheim statt. Über 65 Aussteller aus der ganzen Bundesrepublik und dem benachbarten Ausland präsentieren ihre Objekte im Rathaus, im Schloss und auf dem Marktplatz. „Die Aussteller werden nach einem strengen Konzept ausgewählt. Nur professionelles, ausgefallenes und besonderes Kunsthandwerk ist zugelassen. Industrie- und Handelsware ist hier nicht zu finden“ heißt es von städtischer Seite – und das stimmt ganz unbedingt.

Keine Massenwaren, kein Durchschnitt, sondern Schönes, Nützliches, Neu-zu-Entdeckendes mit dem gewissen Etwas. Das lockt auch jede Menge Publikum an: schon am Samstag gab’s kaum noch Parkraum im Altstadtbereich. Am Sonntag ließen sich die Besucher auch von einigen Regentropfen nicht bremsen und bummelten durch die Reihen der Stände.

Auch einige lokale Aussteller aus dem Mergentheimer Altkreis sind dabei. Ein deutlicher Hinweis, dass Weikersheim nicht nur importiert, sondern dass auch in der Region originelle Kunsthandwerker zu finden sind

Die Kombination mit dem Musikfest auf Schloss Weikersheim im Rahmen des Hohenloher Kultursommers am Samstagabend ist gelungen (hierzu gibt es auch Bild-Eindrücke auf Seite 22). Viele Besucher des Musikfestes kommen extra früher, um noch das eine oder andere besondere Stück zu erwerben, das weiß auch Organisatorin Astrid Hackenbeck von der Stadt Weikersheim.

Ein „fruchtbares Duo“ also – und die Möglichkeit eines besonderen Aroma-Erlebnisses am exzellenten Kaffeestand in der Rosengarten-Ecke des Schlosses rundet das Flanieren ab. Neuauflage dieses Marktes: unbedingt.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 08.07.2019