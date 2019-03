Alte Fotos, Filme und jede Menge Kurzweil

Elpersheim.Dieses Jahr begeht der Weikersheimer Stadtteil sein 800 jähriges Jubiläum (die FN berichteten). Mit mehreren Veranstaltungen möchte die Ortschaft viele Besucher aus Nah und Fern mit seinen Festlichkeiten begeistern. Nach der erfolgreichen Auftaktveranstaltung 800 Jahre/800 Sänger im Januar, steht nun das nächste Event vor der Türe: Ein Heimatabend wird am 6. April die Veranstaltungsreihe fortsetzen.

Mit historischen Fotografien, Filme bzw. Videos „von damals“ wird die Geschichte der Ortschaft für Bürger und Interessierte veranschaulicht. Kurzweilige Berichte von Einheimischen runden den Abend ab. Die Veranstaltung wird in der Taubertalhalle Elpersheim stattfinden. Einlass ist ab 19 Uhr, Beginn wird um 20 Uhr sein.

Karten sind bereits jetzt im Vorverkauf in der Filiale der Volksbank Vorbach-Tauber in Elpersheim erhältlich. Der Eintrittspreis beträgt zwei Euro, der ein Glas Begrüßungssekt beinhaltet. Restkarten sind an der Abendkasse erhältlich. miwi

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 26.03.2019