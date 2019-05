Alte Steine erzählen

Stein-Arbeit in der Weikersheimer Stadtkirche. © Birkhold

Weikersheim.Mit einer großen Geburtstagsfeier gedachte die evangelische Kirchengemeinde Weikersheim des Baubeginns der Stadtkirche vor 600 Jahren.

Am kommenden Sonntag, 2. Juni, gibt es Gelegenheit, mehr über die Stadtkirche zu erfahren. Im Rahmen der zweiten Kirchenerkundung im Jubiläumsjahr sind Besucherinnen und Besucher eingeladen, Steine und steinerne Kunstwerke zu befragen und sich ihre Geschichte erzählen zu lassen. Den Teilnehmenden soll darüber hinaus neu bewusst gemacht werden, dass die Kirche nicht nur wegen ihrer Größe und Architektur ein zentraler Ort innerhalb der Stadt ist. Wie immer wird es auch einen musikalischen Akzent geben.

Treffpunkt ist um 14.30 Uhr an der Bushaltestelle gegenüber der Kirche. Der Eintritt ist frei. Weitere Termine sind am 7. Juli („Denkmäler für die Ewigkeit – Epitaphe in der Stadtkirche“) und am 8. September („Tag des offenen Denkmals: St. Georg wird evangelisch“). pm

