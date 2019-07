Alter und Klasse spielten keine Rolle

Unterricht einmal anders hieß es unter dem Motto „Eine Welt“ drei Tage lang an der Gemeinschaftsschule Weikersheim Gelernt haben die Kinder und Jugendlichen dabei sehr viel.

Weikersheim. Einem Besucher wäre es sofort aufgefallen: Große und kleine Schüler waren gemeinsam aktiv, lernten und arbeiteten an und in verschiedensten Projekten. Die Klassenverbände waren aufgehoben. Anstoß zu dem übergeordneten Motto „Eine Welt“ gaben Diskussionen unter den Schülern zur Bewegung „Fridays for Future“, und damit war eine große Bandbreite an Projekten verbunden.

Die verschiedenen Gruppen bestanden zum Teil aus Jungen und Mädchen aus der 1. bis zur 9. Klasse, manche Angebote waren auf bestimmte Klassenstufen beschränkt. Die Kinder und Jugendlichen konnten auswählen, bei welchen Aufgaben und Arbeiten sie mitmachen wollten.

„Für jeden und jede ist etwas dabei“, verdeutlichte Konrektorin Gudrun Wolf. „Nur die Zehntklässler fehlen. Die haben die Prüfungen erfolgreich bestanden und sind schon entlassen“. Die Konrektorin hatte die ersten beiden Tage besonders viel zu tun, denn Rektor Peter Pflüger war an diesen beiden Tagen „außer Haus“: Er betreute zusammen mit dem Lehrer Denis Dallmann eine 18-köpfige Schülergruppe auf einer Bootstour auf der Tauber. In sieben Kanadiern waren die Jungs mit ihren Lehrern unterwegs, fuhren auf dem Fluss von Weikersheim bis Königshofen. Neben dem Gemeinschaftserlebnis war diese Tour vor allem dahingehend ausgerichtet, dass die jungen Leute einen geschärften Blick auf ihre Umwelt und damit die Tauber werfen sollten. Dazu gehörte auch, den in unerwartet großer Menge angetroffenen Müll einzusammeln. Die „Beute“ war erheblich. Derweil liefen in der Schule die „indoor“-Angebote, und da gab es viel zu erleben, zu lernen und zu tun: Wie etwa ist denn der Schulalltag in England? Lernen die Kinder die gleichen Inhalte, gibt es andere Fächer? Und warum tragen sie alle Schuluniformen? Das beste daran: Das alles versuchten Grundschüler in der Fremdsprache zu ergründen, und das machte ihnen sichtlich Freude. Hier geht man zur Schule, aber kennt man auch die Stadt? Die Schülerinnen und Schüler begaben sich auf eine Entdeckungsreise der besonderen Art, lernten Weikersheim bei einer Stadtrallye ganz neu kennen und lösten dabei viele Rätsel um verschiedene alte und neue Gebäude.

Draußen zu sein ist immer wieder spannend. Pflanzen und Tiere zu entdecken, zu beobachten und auch ein bisschen Erdgeschichte im wahrsten Sinne des Wortes zu begreifen, stand beim Aufgabenfeld „Freude an der Schöpfung“ auf dem Plan. Dazu wurde auch ganz kreativ gewerkelt – es entstand so genannte „Land-Art“, und die Kinder entwarfen und bastelten auch eine Arche Noah.

„Eine Welt“ ist Vielfalt, und die gibt es in den vielen Märchen und Geschichten aus aller Welt. Da war Spannung garantiert, und die Schüler machten literarisch die Bekanntschaft mit vielen Kulturen und längst vergangenen Zeiten.

„Land-Art“ gab es für die Grundschüler, die „Großen“ machten „Wall-Art“: Längst überdrüssig sind Lehrer und Schüler vom Anblick blanker oder mit inhaltslosen Graffitis beschmierter Außenwände, und so wurden die Schulhofwände künstlerisch bearbeitet. Auch hier war „Eine Welt“ das Motto, und bekannte Gebäude wurden angebracht – selbst Snoopy grüßt nun beim Gang in die Schule.

Kultur ist nicht nur Literatur und Musik, sondern auch Tänze gehören dazu. Und auch hier konnten die Kinder die Vielfalt der „einen“ Welt kennenlernen. Eine eigene Welt ist die der Blinden. Festzustellen, was es bedeutet, nicht sehen zu können, war für alle Klassenstufen frei. Die kleinen und großen Schüler lernten dabei, warum es so wichtig ist, Rücksicht zu nehmen. Afrika – das ist weit weg, groß und unbekannt. Aber alle haben schon von den vielen Trommeln gehört. Musikinstrumente aus Afrika standen so im Mittelpunkt und eröffneten auch den Blick auf interessante und vielfältige Kulturen.

Spiele der Welt – das bedeutete Spannung, Spaß und Unterhaltung der besonderen Art, gab es doch viel Neues zu entdecken und auszuprobieren. Und alle Spiele waren verbunden mit dem Kennenlernen der Länder, aus denen sie stammen.

Alte Kleidung muss nicht weggeworfen werden. Aus alten Lumpen neue Kleidung zu machen, war eine spannende Herausforderung, die von den Schülerinnen und Schülern mit viel Begeisterung angenommen wurde. Bei diesem „Upcycling“ wurden aus alten Stoffen und Resten neue, stylische Dinge hergestellt. Dabei konnten die Schülerinnen und Schüler ihrer Kreativität freien Lauf lassen. Natürlich wurde auch das Thema „Fairtrade“ beleuchtet und mit einer von den Schülern erarbeiteten Ausstellung verdeutlicht. Klar wurde, dass der faire Handel seine Grenzen hat, aber grenzenlos billig mit vielen Nachteilen verbunden ist – für die Produzenten in teils weit entfernten Ländern, die Umwelt und am Schluss auch für die Konsumenten in den „reichen“ Ländern.

Die Schauspielerei ist eine eigene Welt, und die Schüler stellten in Sketchen und Bühnen-Szenen berühmte Wissenschaftler aus aller Welt und ihre Erfindungen vor. So manches bislang verborgene Talent kam da zutage.

Die „Eine Welt“ ist Realität, aber die „Welt, wie sie mir gefällt“, hat nicht nur Astrid Lindgren beschrieben. Auch die GMS-Schüler konnten sich – wie Pippi Langstrumpf – ihre Welt bauen. Allerdings ging es dabei nicht um Schlösser und Südseeinseln, sondern um ganz praktische Dinge für die Natur und den Umweltschutz: Insektenhotels, Kerzenständer, Geldbörsen – vieles kann aus Material hergestellt werden, das sonst achtlos vermodert oder weggeworfen wird.

Sporteln, basteln, Neues erfahren – doch auch Schüler müssen auch mal essen. Da war „Streetfood international“ genau das richtige Angebot. In der Schulküche wurde mit großem Eifer gekocht und gebacken. Da wurde Gemüse geputzt und geschnitten, Teig angerührt und mit weiteren Zutaten versehen.

Die drei interessanten Tage an der Gemeinschaftsschule sollen nicht in Vergessenheit geraten, darum kümmerte sich ein ganzes Reporter-Team. Kameramänner und -frauen drehten kurze Sequenzen, die jungen Reporter sammelten Eindrücke und machten Interviews.

Unter dem Strich hatten Lehrer und Schüler drei „hochinteressante“ Tage, wie Rektor Peter Pflüger und Konrektorin Gudrun Wolf übereinstimmend feststellten. gw

