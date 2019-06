Altern ist das, was jeder daraus macht

Laudenbach.Der VdK-Ortsverband Laudenbach hielt einen Information-Nachmittag in der AMC-Halle ab.

Zu Gast war der bekannte Pfarrer Willi Mönikheim, der in Hohenloher Mundart zum Thema „Die Kunst zufrieden alt zu werden“ referierte.

Der Vortrag von Pfarrer Mönikheim war laut VdK-Bericht gekonnt und humorvoll und regte die Teilnehmer zum Schmunzlen und Lachen an.

Ein kleiner Auszug aus dem Vortrag: Humor ist, wenn man trotzdem lacht; wer dankbar ist hat mehr vom Leben oder – wer dankbar ist hat auch mehr Zeit. Wenn man zufrieden alt werden will, muss man das üben.

Was sagt die Bibel über das Alter? Die Aussagen sind so vielfältig wie das Alter und ältere Menschen auch. Ein Spruch lautet: Wer noch staunen und sich begeistern kann, der bleibt auch im hohen Alter jung.

Selbstverständlichen gehören die Falten im Gesicht und Reißer im Rücken auch dazu, was im Leben bei keinem halt macht, so Mönikheim. Es komme auch auf jeden Einzelnen an, wie man das Altern sehe im positiven oder negativen Sinne, und was man daraus mache.

Neben den Vortrag von Pfarrer Mönikheim gab es durch Vereinsmitglieder die Geschichte „Einladung in die Kirche“ und eine lustige Geschichte „beim Doktor“. pm

