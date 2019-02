Altes Kulturgut „Obstbaum“ wird zu Hackschnitzeln

Dieses Mal traf es einen mehr als hundert Jahre alten mächtigen Birnbaum alter Sorte in der Industriestraße in Weikersheim. Er störte weder den Verkehr noch ein Bauvorhaben. Und trotzdem fiel er, wie Dutzende vorher, der Säge zum Opfer, weil der ansonsten bis in die Krone kerngesunde Baum, ein paar dürre Äste aufwies, welche wiederum eine Folge einer völlig vernachlässigten Baumpflege waren. Die, zu vermuten, von der Kommune nur als lässliches, kostenverursachendes Geschäft angesehen wird. Mit einem Mindestmaß an Pflege hätte der Riese noch Jahrzehnte blühen können. In Weikersheim schafft man somit den Vorwand, um diese Kosten verursachende Vegetation – altes Kulturgut „Obstbaum“ – zu Hackschnitzel umzuwandeln. Andere Kommunen sind da sensibler: Natur hat dort einen Wert, den es zu erhalten gilt; es werden Baumschutzordnungen erlassen, Bürger beteiligt und Rettungsmöglichkeiten eruiert, bevor die Säge angesetzt wird. Die Verantwortlichen in Bauhof oder Rathaus müssen sich schon die Frage gefallen lassen, ob solche Aktionen angesichts der Bedrohung der Artenvielfalt, des Bienen- und Insektensterbens und seinen Folgen für andere Arten und den Menschen nicht ausgesprochen anfechtbar sind. Ihr Handeln lässt – es ist ja nicht das erste Mal – darauf schließen, dass ihnen elementares Wissen sowohl über schützenswertes Kulturgut als auch über europäischen Natur- und Artenschutz, Warnungen des Vogelschutzbunds und der internationalen Plattformen zum Schutz aller Lebensräume für Flora und Fauna abgeht – oder was schlimmer wäre – egal ist. Man handelt weiter so, als würde das alles auf einem fernen Planeten stattfinden und offenbar stellt sich niemand die Frage, ob zwischen dem millionenfachen Willen den Schutz der Bienen endlich zu realisieren (Volksbegehren/Bayern) und einem blühenden Obstbaum in Weikersheim ein Zusammenhang bestehen könnte. Dieser gefällte, einfache Birnbaum lenkt damit auf ein Thema, das diskutiert werden sollte: offenbart sich Kultur nur in Events und Skulpturschauen oder nicht vielmehr auch im Umgang mit dem Wehrlosesten, der Natur?

© Fränkische Nachrichten, Montag, 18.02.2019