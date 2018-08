Am Sonntag im ZDF zu sehen

Anzeige

Schäftersheim.Der Plusenergie-Hof 8 in Schäftersheim wird im Rahmen des ZDF-Formats „planet e“ (wir berichteten) vorgestellt. Unter dem Thema „Nachhaltiges Bauen und nachhaltige Stadtentwicklung“ werden unter anderem Bauprojekte in Frankfurt und Berlin gezeigt, aber auch die Umsetzung der innerörtlichen Entwicklung in kleineren Orten. In diesem Zusammenhang soll gezeigt werden, welchen Maßnahmen getroffen werden, um Ortschaften auf dem Land als Orte zum Leben und Arbeiten wieder attraktiver zu machen. Nachdem im April die Dreharbeiten auf dem Hof 8 in Schäftersheim stattgefunden haben, steht nun der Sendetermin fest. Der Beitrag ist am Sonntag, 12. August, um 16.30 Uhr im ZDF zu sehen.