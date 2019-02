Amtszeit nur noch zwei Jahre

Laudenbach.Zu ihrer Jahreshauptversammlung kam die Musikkapelle Laudenbach im Gasthaus „Krone“ zusammen. Vorsitzender Joachim Neef sprach ein Grußwort und berichtete aus dem Jahr 2018.

Lob gab es vor allem auch für die Jugend und den guten Auftritt am adventlichen Nachmittag. Dieser wäre ohne den engagierten Einsatz von August Engert nicht möglich gewesen, der jede Woche einige Stunden mit den Jungmusikern übe. Im Anschluss gab Schriftführerin Helen Reuter den Jahresbericht ab.

Ausführlich erzählte sie von den gut 30 Veranstaltungen der Musikkapelle. Danach las Joachim Neef den Kassenbericht in Vertretung von Kassierin Annette Wirth vor. Kassenprüfer Roland Wirth bestätigte den Bericht. Die Entlastung nahm Ortsvorsteher Martin Rüttler vor, der die gute Jugendarbeit lobte. Pfarrer Burkard Keck sprach von drei Schatzinseln, die es in der Musik gebe. Die Aktiven, die Jugend und die Passiven säßen an einem Tisch und jeder habe seine eigenen wichtigen Aufgaben im Verein. Anschließend wurde eine vom Vorstand vorgeschlagene Änderung in der Vereinssatzung diskutiert. Da alle einverstanden waren, wurde die Amtszeit des Vorstands auf zwei Jahre verkürzt.

Nun kamen die Ehrungen an die Reihe. Helen Reuter wurde für zehn Jahre geehrt. Annette Wirth wurde in Abwesenheit vereinsintern geehrt. Sie sei nun seit 15 Jahre engagierte und zuverlässige Kassierin des Vereins. Anna Lena Lesch gehört dem Verein seit 20 Jahren an. Die Klarinettistin bringe mit ihrer fröhlichen Art oft gute Laune in die Kapelle. Seit 40 Jahren sei Birgit Engelhardt schon dabei. Auch wenn die Klarinettistin inzwischen weiter weg wohne, sei sie bei allen wichtigen Veranstaltungen da. Bei jedem Weinfest packe sie mit an, helfe beim Bedienen oder Aufräumen. Nach dem offiziellen Teil ging die Versammlung auf verschiedene Aktivitäten im Jahr 2019 ein.

