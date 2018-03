Applaus für punktgenaue Inszenierung

Anzeige

Wenn Pater Brown ermittelt, ist für den Herrn Bischof der Teufel los – und er schickt den Priester von der Strafversetzung ins Strafexil. Mit ihrem neuen Stück feierten die „Doredräwer“ jetzt Premiere.

Schäftersheim. Bis auf die Isle of Man hat es Pater Brown (Andreas Fischer-Klärle) und seine Haushälterin Harriet Miller verschlagen, in ein seit Jahren ungenutztes Pfarrhaus auf der höchsten Inselklippe. Ob sich hier Mrs. Millers Traum verwirklicht, endlich einmal Weihnachten und Ostern in derselben Kirche feiern zu können?

Doredräwer-Aufführungen Weitere Aufführungen des Theaterstücks „Ein Fall für Pater Brown“ der Schäftersheimer Theatergruppe „Doredräwer“ finden von Donnerstag bis Sonntag (15. bis 18. März) und von Mittwoch bis Samstag (21. bis 24. März) statt. Die beiden Sonntagsvorstellungen am 11. und 17. März beginnen um 18 Uhr. Bei allen weiteren Aufführungen heißt es um 20 Uhr Vorhang auf. Karten – jetzt auch die für die beiden Zusatztermine am 21. und 22. März) gibt’s bei den Kartenvorverkaufsstellen in Weikersheim (Buch und Papier, Hauptstraße 30, Telefon 07934/994688) und Schäftersheim (Volksbank-Geschäftsstelle, erreichbar jeweils montags, dienstags, donnerstags und freitags während der ab 13.30 Uhr beginnenden Öffnungszeiten, Telefon 07934/1533. ibra

Wer Pater Brown kennt, weiß Bescheid: Auf die Ankunft am neuen Ort folgt schnell die Abreise, weil dieser Pater Mord und Totschlag anzuziehen scheint wie Licht die Motten.