Attraktionen im ganzen Ort

Ab sofort können die Aktivitäten zum 800-jährigen Jubiläum des Weikersheimer Ortsteils Elpersheim über das soziale Netzwerk „Facebook“ verfolgt werden.

Fan-Seite

Die Fan-Seite informiert über das anstehende Jubiläum und den Ort selbst. Diese trägt den Titel: „800 Jahre Elpersheim – Jubiläum 2019“.

Offline wurden ebenfalls Maßnahmen zur Ankündigung des Festjahres umgesetzt.

Bauzäune bedruckt

So wurden Bauzäune bedruckt und in der Ortsmitte sowie am Ortseingang aufgestellt, die auf das anstehende Jubiläum hinweisen.

Des Weiteren nahm eine kleine Abordnung des Festkomitees am Umzug des Markelsheimer Weinfests teil. pm

