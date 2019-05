Attraktive Strecken lockten bei bestem Wanderwetter

Laudenbach.Bei bestem Wanderwetter konnte das Organisationsteam um Peter Kullnick wieder einige hundert Wanderer zu den 46. Internationalen Wandertagen des AMC-Laudenbach begrüßen. Die drei ausgewählten, wie immer von Adolf Heinzmann und seinem Team bestens beschilderten Strecken führten in diesem Jahr in Richtung der Residenzstadt Weikersheim.

Start und Ziel war jeweils die AMC-Halle im Laudenbacher Schlossareal, von wo es unter der Bahnlinie hindurch und dann auf einem schattigen Waldweg nach Weikersheim ging. Kurz nach dem ersten Kontroll- und Verpflegungspunkt konnte man sich auf der Fünf-Kilometer-Strecke bereits wieder nach Laudenbach orientieren und die Wanderung in der Frühlingssonne genießen. Die 10- und 20-Kilometerstrecken brachten die Teilnehmer in die Stadt, in der sich die Strecken wiederum teilten. Die kürzere Strecke führte das Vorbachtal aufwärts zurück zum Ausgangspunkt.

Die weiteste Distanz war den 20-Kilometer-Wanderern vorbehalten. Sie führte ab Weikersheim nach Tauberrettersheim. Dort konnte man das Tal verlassen und teilweise auf schattigen Waldwegen den dritten Kontrollpunkt in Queckbronn erreichen. Jetzt nahm man die letzte Etappe in Angriff und kam über den Laudenbacher Ghäuberg wieder zurück zum Ziel an der AMC-Halle.

Ein „Dankeschön“ an die Helfer verband die AMC-Vorsitzende Birgit Jung mit ihren Begrüßungsworten, als sie am Sonntag zusammen mit Ortsvorsteher Martin Rüttler die Siegerehrung für die am stärksten vertretenen Vereine vornahm. Der Dank des Vereins ging aber besonders auch an die Vorsitzende Birgit Jung selbst, die es immer wieder versteht, eine große Schar Helfer für die Vorbereitung und Durchführung der Wandertage zu rekrutieren.

Die teilnehmerstärksten Gruppen stellten wiederum die Wanderfreunde aus Buchenbach mit 87, aus Vorbachzimmern und Creglingen mit 63 sowie aus Crailsheim mit 61 Teilnehmern.

Von den in Laudenbach ansässigen Vereinen waren die Tischtennisfreunde mit 31 und die Wanderfalken mit 29 Teilnehmern am stärksten vertreten. woa

