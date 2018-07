Auch mit einem Punkt zufrieden

Anzeige

Elpersheim.SVE-Floorballspielgemeinschaft in Karlsruhe bei den Giants Open: schon früh mussten sich die Spieler in Richtung Karlsruhe zum Großfeldturnier aufmachen.

Gespielt wurde mit fünf Feldspielern und einem Torwart. Die Spielzeit betrug 15 Minuten. Gegen einen spielstarken Gegner aus Mainz konnte Elpersheim etwas glücklich einen Punkt gewinnen. Das Spiel endete 1:1.

Im zweiten Spiel gegen Stuttgart/Feuerbach mussten man sich trotz guter Möglichkeiten mit 3:1 geschlagen geben. Auch im dritten Spiel gegen Erlensee waren die Spieler trotz guter läuferischer Leistung klar mit 4:1 unterlegen. Somit war die Vorrunde den Gruppenletzten beendet. In den anschließenden Platzierungsspielen konnten sich die Taubertäler nicht mehr steigern. Somit verlor man gegen die Sentinelles Straßbourg und den ASV Köln deutlich. Dennoch war der Punktgewinn zu Beginn des Turniers gegen Floorball Mainz ein Achtungserfolg für die noch junge Mannschaft. Bereits zum zweiten Mal in Folge nahm das Team als SG Elpersheim/Mosbach am Turnier in Karlsruhe teil. pm