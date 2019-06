Laudenbach.„Auf den Spuren des Tauberschwarz’“ kann man mit der Markelsheimer Weinkönigin Josefin Büttner wandern. Der Weinbau hat in und um Laudenbach eine jahrhundertelange Tradition. 2018 wurde der Tauberschwarzwanderweg, der von Laudenbach nach Ebertsbronn führt, eingeweiht. Er erfreut sich zunehmenden Beliebtheit.

Am Ursprungsort des Tauberschwarz’ hat man in Ebertsbronn eine Sitzgruppe mit einer Infotafel errichtet. Auf der geführten Wanderung mit Weinkönigin Josefin Büttner und dem Ortsvorsteher von Laudenbach Martin Rüttler erfährt man Interessantes über die Geschichte dieser alten Rebsorte. Auch der Krönungswein von Josefin, ein Weikersheimer Tauberberg Tauberschwarz Kabinett, wird auf der Wanderung verkostet. Die Streckenlänge beträgt ca. acht Kilometer. Am Ende besteht die Möglichkeit zur Einkehr in den „Julius Echter-Tank“. Die Veranstaltung ist am Samstag, 20. Juli, 14 Uhr. Treffpunkt ist der Eingang zum Julius Echter-Keller. Anmeldung ist aus organisatorischen Gründen erforderlich. Karten können im Vorverkauf erworben werden. pml

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 27.06.2019