Aufregend, voller Kraft und Energie

Weikersheim.Ein bärenstarkes, international besetztes Jazztrio ist am Samstag, 27. Oktober ab 20.30 Uhr zu Gast im Club w71: Ken Vandermark am Saxophon, Mark Tokar am Bass und Klaus Kugel am Schlagzeug werden zeigen, dass freier Jazz immer noch zu den aufregendsten Musikstilen unserer Zeit gehört.

Ken Vandermark ist einer der besten und bekanntesten Saxophonisten des aktuellen Jazz Amerikas. In verschiedenen Kombinationen präsentierte er sich im Club, wo er dem Jazz immer wieder neue Aspekte abgewinnen konnte. Dass Vandermark ein großartiger Saxophonist und Klarinettist ist, sehen nicht nur seine Fans so: 1999, im Alter von nur 35 Jahren, wurde er mit dem höchsten Preis ausgezeichnet, den ein Jazzmusiker erhalten kann. Vandermark tourt seither weltweit.

Bassist Mark Tokar lebt in der Ukraine. Geografisch weit entfernt von den Hochburgen des freien Jazz, hat er dank seines profunden Spiels dennoch mit vielen international profilierten Vertretern der Szene gespielt. Klaus Kugel ist dem Publikum im Club nach denKonzerten mit Switchback und dem Trio mit Joe McPhee und John Edwards in bester Erinnerung. Sein Spiel ist mitreißend, voller Kraft und Energie, aber niemals hektisch, sondern strahlt eine meditative Ruhe aus. noba

