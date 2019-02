Augenmerk liegt auf dem Artenschutz

Weikersheim.Bei schönstem Frühlingswetter haben sich einige Mitglieder des Club w 71 an die Arbeit gemacht: Der rührige Kulturverein pflegt seit 18 Jahren ein Grundstück, das sich durch besonderen landschaftlichen Reiz und eine große Artenvielfalt auszeichnet.

Angeregt wurden die Clubmitglieder durch die erste große „Entbuschungsaktion“ am Winterberg des Modells „Taubertalhänge“. Damals wurden Magerwiesen und Steinriegel freigelegt, die traditionelle, artenreiche und außergewöhnliche Kulturlandschaft des Taubertals kam wieder zum Vorschein.

Dazu wollte der Verein Club w71 auch etwas beitragen: der Landschaftsschutz stand damals für die Mitwirkenden im Mittelpunkt. Die Vereinsmitglieder fanden ein knapp ein Hektar großes Gelände im Breiten Wasen zur Grenze nach Elpersheim, das durch seine ungewöhnlich wellige Form auffiel.

Mehrere Wanderwege führen durch das steinige Gelände, das umwachsen ist von einer Hecke, in der besonders die vielen alten Fliederbüsche auffallen, die der Weikersheimer Verschönerunsverein in den 30-er Jahren angepflanzt hatte.

Es stellte sich heraus, dass die Stadt Weikersheim Eigentümerin des Geländes ist. Die Stadt erlaubte es dem Verein, das Gelände zu entbuschen und fortan zu pflegen. Stadtgärtner Clemens Semmler sorgt seitdem dafür, dass genug Freischneider zur Verfügung stehen. Nach vielen jährliche Einsätzen steht inzwischen der Artenschutz im Augenmerk der Gruppe. Das Insektensterben, das Verschwinden vieler Vögel und ganzer Vogelarten sind beängstigende Signale.

Die Lebensräume vieler Pflanzen und Tiere werden durch die moderne Landwirtschaft stark eingeschränkt. Durch die Landschaftspflege finden sich in dem vom Club w 71 gepflegten Biotop viele Pflanzen, die selten geworden sind: Alant, Schwalbenwurz, Ginster, Schopfiges Kreuzblümchen, Küchenschellen und Graslilien, um nur einige zu nennen. Die Blumen locken Schmetterlinge wie Aurorafalter, Schachbrett, Russischer Bär, Blutbär, Distelfalter Bläuling usw. an. Viele Vögel fühlen sich im Biotop wohl und bei einem Abendspaziergang im Mai hört man die Nachtigallen singen. So wurde also auch in diesem Jahr das gesamte Gelände mit Freischneidern gemäht und das Mähgut abgetragen, damit der Magerrasen erhalten bleibt.

Anschließend bewunderten die Helfer ihr schönes Biotop, in dem bereits die ersten Zitronenfalter herumflatterten und Bienen summten. es

