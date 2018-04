Ausflug nach Stuttgart

Anzeige

Neubronn.Die Landfrauen Neubronn fahren am Donnerstag, 26. April, in den Ruheforst Landhege zwischen Creglingen und Rothenburg ob der Tauber. Dort erhalten die Teilnehmer eine Führung mit Informationen zum Ruheforst.

Abfahrt der Teilnehmerinnenist um 13.30 Uhr an der Bushaltestelle in Neubronn. Im Anschluss wird noch im Hof-Cafe „Fritz“ in Weiler eingekehrt, daher ist eine Anmeldung bis Montag, 23. April, wegen der Bildung von Fahrgemeinschaften und auch zur Reservierung im Café, erforderlich.

Der Ausflug der Landfrauen findet am Donnerstag, 17. Mai, statt. Die Fahrt geht nach Stuttgart. Dort wird die Markthalle besichtigt mit Führung und anschließend Stadtbummel in Stuttgart. Abfahrt ist um 9.30 Uhr in Weikersheim mit dem Zug. Ein Kostenbeitrag wird erhoben. Ankunft ist um zirka 18.30 Uhr wieder in Weikersheim. Eine verbindliche Anmeldung ist bis spätestens Montag, 7. Mai, erforderlich. Der nächste Vortrag zum Thema „Ringelblume“ alte Heilpflanze wieder neu entdeckt, mit Regina Queißner, findet am Montag, 7. Mai, um 19 Uhr im Bürgersaal in Neubronn statt. Es entsteht ein Unkostenbeitrag für Kostproben. Anmeldungen sind auch hier bis zum Mittwoch, 3. Mai, erforderlich. Gäste sind willkommen.