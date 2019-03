Der CDU-Stadtverband Weikersheim hat seine Kandidaten für die Gemeinderatswahl am 26. Mai nominiert. Der Altersdurchschnitt liegt bei 47 Jahren.

Weikersheim. Die Liste der Christlich Demokratischen Union (CDU) Weikersheim für die Gemeinderatswahl am 26. Mai sei mit Blick auf den Altersdurchschnitt von rund 47 Jahren, die beruflichen und kommunalpolitischen Erfahrungen und die gesellschaftlichen Hintergründe der Bewerberinnen und Bewerber ein rundes und ausgewogenes Angebot an die Weikersheimer Bevölkerung, heißt es in einer Pressemitteilung der Partei zur Nominierungsversammlung.

Der Stadtverband sei stolz auf den komplett gefüllten Wahlvorschlag mit 23 Kandidaten in den fünf Wahlbezirken, heißt es weiter. Ein deutliches Signal an die Jugend sei die Aufstellung von sechs Kandidatinnen und Kandidaten im Alter zwischen 21 und 29 Jahren. Der Anteil der Bewerberinnen liegt mit 26 Prozent so hoch wie nie zuvor.

Die Aufstellungsversammlung fand im Sängerkeller in Weikersheim unter der Leitung des Stellvertretenden CDU-Kreisvorsitzenden Andreas Lehr, des Stadtverbandsvorsitzenden Martin Heuwinkel sowie dessen Stellvertreter Peter Rösch statt.

Heimatverbunden

In der Vorstellungsrunde kamen laut Pressemitteilung besonders die Heimatverbundenheit, die breite Verwurzelung in der Bevölkerung sowie ein vielfältiges Engagement im Ehrenamt in den Weikersheimer Organisationen und Vereinen der Bewerber zum Ausdruck.

Der klare Wille, sich gegen Pessimismus und Destruktivität stellen zu wollen und sich konstruktiv an der Weiterentwicklung der Heimatstadt und ihrer Ortsteile zu beteiligen, sei ein wesentliches Leitmotiv der Kandidaten für ihre Bewerbung, schreibt die CDU. In der Zählpause zog der CDU-Fraktionsvorsitzende im Weikersheimer Gemeinderat Peter Rösch eine positive Bilanz über die Arbeit der CDU-Fraktion in der zu Ende gehenden Wahlperiode. Er führte aus, dass der Schuldenstand bei gleichzeitig hohen Investitionen kontinuierlich gesenkt worden sei und man auch im laufenden Haushaltsjahr keine Kreditaufnahmen im kameralen Haushalt plane.

Er bedauerte es außerordentlich, dass der kamerale Haushalt nur von zwei Fraktionen im Gemeinderat mehrheitlich beschlossen worden sei, während eine Fraktion ihre Zustimmung hierzu und damit auch zu allen sonstigen im Haushalt geplanten Sanierungs-, Erschließungs- und kommunalen Investitionen versagt habe, was Rösch als „einzigartigen Vorgang in der kommunalpolitischen Arbeit“ bezeichnete.

Rösch berichtete weiter von den positiven Entwicklungen in den Bereichen Kinderbetreuung, Schulen, Baugebiete und westliches Tauberufer. Dabei verwies er auf die stets „zielorientierte und konstruktive Arbeit“ der CDU-Fraktion im Gemeinderat. Mit Blick auf den bevorstehenden Wahlkampf und die nächste Wahlperiode erklärte Rösch, dass die CDU als verlässliche politische Kraft auf der Grundlage einer positiven Leistungsbilanz nach vorne schaue, das Erreichte bewahren und die Zukunft weiter positiv gestalten möchte. Dafür steht unter anderem ein vielfältiges Investitionsprogramm für die nächsten Jahre, das in den aktuellen Haushaltsplanungen bereits hinterlegt sei.

Diskussion „fehl am Platz“

Eine gute Stadtentwicklung setzt ein breitgefächertes Angebot in allen Bereichen voraus. Die Förderung und Pflege „weicher“ Standortfaktoren sei eine wesentliche Grundlage für die Bewältigung des demographischen Wandels. In diesem Zusammenhang führte Rösch aus, dass die Diskussion um die TauberPhilharmonie zu diesem Zeitpunkt fehl am Platze sei. Schlagworte wie „Zweiklassengesellschaft“ und „gehobene Kultur“ seien nicht angemessen. Das vielseitige erste Programmangebot beweise, dass für jeden etwas dabei sei. Durch die mehrheitliche Besetzung des Verwaltungsrates der TauberPhilharmonie mit Mitgliedern des Gemeinderats und die Ausgestaltung der Satzung sei es gewährleistet, dass die Stadt wesentlichen Einfluss auf die Geschäftsführung habe. Daher solle man dem Haus jetzt erst einmal eine Chance geben, in einen geordneten Betrieb zu gehen. Nach diesen Ausführungen verkündete Versammlungsleiter Andreas Lehr das Ergebnis der Wahl. Die Mitglieder des CDU-Stadtverbandes sprachen allen Bewerberinnen und Bewerbern ihr Vertrauen für die bevorstehende Kommunalwahl aus.

Mit diesem Team geht die CDU Weikersheim an den Start: Im Wahlbezirk I (Weikersheim): Marcel Bauer, Norbert Beck, Martin Heuwinkel, Andreas Horn, Carina Lawenstein, Karl-Heinz Moschüring, Lukas Schäfer, Rosy Spitzley, Sabine Wittwer. Im Wahlbezirk II (Elpersheim, Honsbronn, Bronn): Rudolf Belschner, Eberhard Ehrmann, Hans-Joachim Haas, Bernd Nagel.

Im Wahlbezirk III (Laudenbach, Haagen): Marco Feidel, Regina Hever, Pierre Kneifl, Martin Rüttler.

Im Wahlbezirk IV (Neubronn, Oberndorf, Queckbronn): Waldemar Hein, Marcel Rogner.

Im Wahlbezirk V (Schäftersheim, Nassau): Bernd Henn, Jennifer Herrmann, Eva-Maria Herwarth, Peter Rösch. cdu

© Fränkische Nachrichten, Montag, 18.03.2019