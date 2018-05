Außergewöhnliche Klaviersonaten

Anzeige

Martin Stadtfeld wurde 1980 in Koblenz geboren und gibt als Pianist und Kammermusiker Konzerte in ganz Europa.

Nach Preisen bei verschiedenen Wettbewerben wurde er von Sony unter Vertrag genommen und veröffentlichte mehrere CDs. Neben Konzerten in den großen Häusern und mit internationalen Orchestern setzt sich der Pianist dafür ein, klassische Musik auch in kleineren Städten zu Gehör zu bringen. Ein besonders ehrgeiziges Projekt besteht darin, an speziell ausgewählten Orten in ganz Deutschland alle 32 Klaviersonaten von Beethoven aufzuführen – Weikersheim war hier von Anfang an mit dabei.

In den Jahren 2019/2020 wird Stadtfeld dort auch das komplexe Spätwerk von Beethoven aufführen - musikalische Entdeckungen sind also garantiert (Das Konzert findet am Samstag, 2. Juni, um 20 Uhr statt. Saalöffnung ist um 19.30 Uhr.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 01.06.2018