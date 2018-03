Außergewöhnliches Hörerlebnis

Anzeige

Die Musiker verbinden in ihrem Ensemble modernes Lebensgefühl mit hohem künstlerischen Anspruch und präsentieren unter der Leitung von Björn Bus ein Programm mit Werken u.a. von William Walton, Pietro Mascagni, Richard Strauss und Johann Strauß.

Ebenfalls am Sonntag, 18. März, um 17 Uhr in der Volksmission in Weikersheim, ist das Jugend-Blasorchester der St. George’s School Vancouver mit zahlreichen Werken für so genannte „Marching Bands“ zu erleben.

Als ein Höhepunkt seiner diesjährigen Europa-Reise hat das Orchester unter der Leitung von Dean Markel in der Musikakademie Schloss Weikersheim, dem World Meeting Center des Jeunesses Musicales Weltverbands, einen Intensiv-Workshop gebucht. Die 80 Jungen im Alter zwischen 16 und 18 Jahren werden einen Tag lang eingehend an der Interpretation einiger Werke feilen ebenso wie an ihrer Spieltechnik. Als Dozent hat die JMD mit Florian Schellhaas, Leiter der städtischen Musikschule Schwäbisch Hall, einen ausgewiesenen Blasorchester-Experten gewinnen können. Der 33-Jährige dirigiert selbst diverse Bläserensembles und Auswahlorchester und hat vor einigen Jahren die Bläserakademie Künzelsau mit gegründet.

Wie geht ein anderer Dirigent an ein Stück heran? Was sind seine Ideen zu einem Stück? Die musikalische Arbeit mit einem Gastdozenten bedeutet eine wertvolle Erfahrung, denn sie öffnet spielerisch und hörend neue Perspektiven. Die Marching Bands haben ihren Ursprung in den USA. Aus der Tradition der Militärmusik kommend, sind sie heutzutage häufig an Schulen im nordamerikanischen Raum beheimatet.

Die Termine: Landesblasorchesters Baden-Württemberg, am Sonntag, 18. März, um 14 Uhr in der Statthalle in Weikersheim (Im Heiligen Wöhr); Jugend-Blasorchester Vancouver am Sonntag, 18. März, um 17 Uhr in der Volksmission Weikersheim. jmd

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 14.03.2018