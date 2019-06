Auto prallt gegen die Leitplanke

Nassau.Zu einem Unfall kam es Montag gegen 16 Uhr bei Weikersheim. Ein 42-jähriger VW-Fahrer befuhr die Landesstraße 1001 von Bernsfelden kommend. Zwischen Nassau und Bernsfelden kam ihm, seinen Angaben nach, in einer Kurve ein Pkw mittig auf der Fahrbahn entgegen. Deshalb musste der 42-Jährige bremsen und nach rechts ausweichen. Hierdurch kam er auf den Grünstreifen und in der Folge auf die dortige Leitplanke. Der entgegenkommende Peugeot-Lenker kam an die Unfallstelle zurück und gab an, normal auf seiner Fahrspur gefahren zu sein.

Es werden Zeugen gesucht, die das Unfallgeschehen beobachtet haben. Diese sollen sich beim Polizeirevier Bad Mergentheim, unter der Telefonnummer 07931 / 54990, melden. pol

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 26.06.2019