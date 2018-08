Bagger machen Fahrgeschäften Platz

Die Weikersheimer Kärwe findet immer am ersten Septemberwochenende statt. Sie geht auf die Weihe der Stadtkirche Sankt Georg zurück. In diesem Jahr feiern die Weikersheimer ihre 599. Kärwe.

Weikersheim. Ein Jahr vor dem großen Kärwe-Jubiläum setzen die Macher des Traditionsfests auf Altbewährtes. Die Organisatoren, Helfer und Vereine zeigen auf ein Neues ihren festen Zusammenhalt und scheinen alles im Griff zu haben: Mit der Großbaustelle auf dem Festplatzgelände hat es pünktlich zur Kärwe am 31. August ein Ende. Doch wie und wo angesichts der drohenden Waldbrandgefahr das Feuerwerk gezündet werden soll, ist noch unklar.

Noch vor Wochen schien die Kärwe in Weikersheim für den einen oder anderen Betrachter nicht realisierbar zu sein. Ihm wurde auf dem Festplatz in Weikersheim ein Bild von einer Großbaustelle mit Baggern und Planierraupen geboten. Hier soll sich in ein paar Wochen wie gewohnt das Kinderkarussell drehen, das Festzelt stehen, Hendl und Maß verkauft werden?

Zelt an gewohnter Stelle

Klaus Kornberger, Bürgermeister von Weikersheim, gibt bei der Pressekonferenz zur Kärwe vor versammelter Menge Entwarnung: „Man mag es glauben oder nicht, die Kärwe findet statt.“ Ja, sagt er, Zweifler seien da gewesen, die befürchteten, dass das gewohnte Umfeld um den Kärwe-Festplatz durch die Bauarbeiten rund um das neu entstehende Lidl-Areal und das Sportgelände nicht wie gewohnt zur Kärwe genutzt werden könne. „Nun sieht man hier eine wunderschöne Anlage“, so Kornberger. Das Festzelt wird an gewohnter Stelle stehen. Auch die Fahrgeschäfte werden dort zu finden sein, wo sie immer standen.

Lediglich die „Jungviehprämierung“ am Samstag, müsse auf eine andere Fläche auf dem Areal verlegt werden. Demnach steht einem regen Festbesuch nichts mehr im Weg.

Das vielfältige Festprogramm reicht vom Fassanstich am Freitag, über den Kindertag am Samstag und dem Festumzug am Sonntag bis hin zum traditionellen „Landfrauentreffen“ am Dienstag. Die Kinder dürfen sich außerdem auf Kinderschminken mit Glitzertattoos und einem „Breakdance Karussell“ freuen.

Musikalisch leiten „Die Grumis“ mit fetziger Musik die Weikersheimer Kärwe am Freitagabend ein. Die „Original Taubertäler Musikanten“ bringen am Kärwe-Samstag das Festzelt zum Beben. Am Sonntag bietet die Weikersheimer Stadtkapelle Unterhaltungsmusik vom Feinsten.

Zu einer ausgelassenen Stimmung im Festzelt verhilft vor allem das richtige Festbier von der Herbsthäuser Brauerei. Bewährt hat sich ein malziges, mildes, leicht bernsteinfarbenes Bier, am 11. Juli eingebraut mit 5,6 Prozent Alkohol und 12,6 Prozent Stammwürze. Der Preis für eine Maß erhöhe sich um ein paar Cent, so Kornberger. Für eine Maß zahlt der Besucher dann etwa 7,50 Euro. Die Festzeltbewirtung liegt auch in diesem Jahr in den Händen von Roland Rachinger.

Weiter Pferde statt Traktoren

Höhepunkt der Kärwe ist ohne Zweifel der historische Festzug am Sonntag, 2. September. Traditionell wird die Stadtkapelle Weikersheim/Laudenbach den Festzug anführen. Der historische Spritzenwagen der Feuerwehr bildet den Abschluss.

Neu mit dabei ist unter anderem die August-Laukhuff-Gruppe, die den „Orgelbau als Weltkulturerbe“ darstellt. Insgesamt werden rund 1500 Beteiligte, 100 Reiter und Gespannpferde, Kapellen, Spielmanns- und Fanfarenzüge und auch Trachtengruppen mitwirken. Motorisierte Fahrzeuge sind auf dem Umzug immer noch ein Tabu: „Es war doch wirklich eine Anfrage einer Gruppe gekommen, die einen Bulldog mitbringen wollte“, sagt Klaus Kornberger. „Das geht nach wie vor nicht. Die Gruppe musste ihre Deichsel umbauen, so dass sie auch für Pferde verwendbar ist.“

Ein sorgenvolles Gesicht bekommt Klaus Kornberger erst, wenn das Thema auf das Brillantfeuerwerk am Montag fällt. Die Trockenheit und Dürre mache ein Feuerwerk auf dem Winterberg unmöglich. „Das wäre grob fahrlässig. Es zündet auch keiner ein Feuerzeug an, wenn er auf dem Benzinfass sitzt,“ so Jürgen Friedel, Kommandant der Feuerwehr Weikersheim.

Als Alternative zum Feuerwerk auf dem Winterberg müsse geprüft werden, ob andernorts, auf sicherem Terrain das Feuerwerk gezündet werden könne. Klaus Zöllner, zuständig für den Vergnügungspark an der Tauber: „,Sicherheit geht in diesem Fall einfach vor.“

