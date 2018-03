Barockmusik auf Originalinstrument

Anzeige

Weikersheim.Ganz in die Welt des Barock eintauchen können Zuhörer bei einem Konzert in der Musikakademie Schloss Weikersheim am Donnerstag, 1. März, um 19.30 Uhr im Gärtnerhaus.

Teilnehmer und Dozenten des barocken Kammermusikkurses musizieren auf Originalinstrumenten Kompositionen von Bach, Telemann, Vivaldi, Corelli und anderen. Der Kurs unter der Leitung hochkarätiger Musiker der Alten Musikszene ist bereits zum dritten zu Gast in der Musikakademie der Jeunesses Musicales Deutschland.

Fünfzehn Barock-Musiker aus diversen Ländern musizieren, diskutieren, studieren und proben während vier Tagen mit den Dozenten Sabrina Frey (Blockflöte), Werner Matzke (Barockcello) und Dieter Weitz (Cembalo). Im Konzert präsentieren sie einige der erarbeiteten Interpretationen. Der Eintritt zu der Musikveranstaltung ist frei. jmd