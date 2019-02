Beeindruckende Bergwelten

Schäftersheim.Über eine Expedition zur Ama Dablam (6856 Meter) im Himalaya gibt es eine Filmvorführung am 14. und 15. März in der Heckenwirtschaft „Alte Klosterscheuer“ in Schäftersheim.

Dr. Christine Reuter und Peter Schöderlein vermitteln mit einem Film über ihre Expedition zur Ama Dablam einen Eindruck von Land und Leuten in einer der beeindruckendsten Bergwelten des Himalaya. Die Heimat der Sherpas hat der Ama Dablam zu Weltruf verholfen. Inzwischen ist dieser markante Berg zum Wahrzeichen des Everest-Gebiets geworden. Jeder Bergsteiger, der die filigrane Eisgestalt einmal hinter dem Kloster Tengpoche hat aufragen sehen, muss von dem Traum beseelt sein, dort oben zu stehen. Der Vortrag findet am Donnerstag 14. und Freitag 15. März jeweils um 19.30 Uhr in der Heckenwirtschaft „Alte Klosterscheuer“, Klosterhof 8, in Schäftersheim statt. Der Eintritt ist frei. Spenden werden angenommen für Hilfsprojekte in Nepal, für die sich Reuter und Schöderlein engagieren. Sie unterstützen dort Schulen, ein Waisenheim, eine Blindenschule und die Armenapotheke. Wegen der begrenzten Anzahl an Sitzplätzen ist eine Voranmeldung unter Telefon 0170/9 91 80 11 vorteilhaft. pm

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 26.02.2019