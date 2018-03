Begeisterung der jugendlichen Musiker spiegelt sich in sattem Sound wider

Anzeige

In einem Jugendorchester zu spielen bedeutet Teil eines Projekts zu sein, das nur gemeinsam gelingt, und an dem jeder Einzelne mit seinem individuellen Talent und Temperament Anteil hat, ob als Posaunistin oder Cellist, an der Oboe oder am Kontrabass.

Besonders intensiv ist das Gefühl der Zusammengehörigkeit und die Freude am Musizieren während einer Probenfreizeit. Das lässt sich hören, am Sonntag, 11. März 2018, 11 Uhr, Gewehrhaus Schloss Weikersheim. Der Eintritt zum Konzert ist frei.

Cellobegeisterung

Ebenfalls am Sonntag, 11. März, findet in der Musikakademie Schloss Weikersheim das Abschlusskonzert des „Young Cello Camp“ der Jeunesses Musicales Deutschland statt.

Viele der 13- bis 16-jährigen Instrumentalisten haben sich bereits im Vorgängerkurs, dem „Childrens Cello Camp“, von der motivierenden Art der Dozentin Sabine Heimrich anstecken lassen.

Im Camp widmen sie sich nun erneut intensiv ihrem Instrument und sind zum Abschluss des dreitägigen Kurses im Konzert zu erleben – als reines Cello-Ensemble.

Die Jugendlichen präsentieren ein buntes Programm von Klassik bis Pop mit Werken von Antonio Vivaldi, Georg Goltermann, John Miles und anderen.

Das Publikum darf sich auf abwechslungsreichen und satten Cellosound freuen, vorgetragen mit jugendlicher Begeisterung.

