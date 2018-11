Bekommen Sparer bald wieder Zinsen?

Laudenbach.Bekommen die Sparer bald wieder Zinsen? Mit dieser spannenden Frage beschäftigte sich die Volksbank Vorbach-Tauber bei ihrer „Kapitalmarktprognose 2019“ in der Zehntscheune.

Die Kapitalmärkte, so schreibt die Bank in einer Pressemitteilung zu der Veranstaltung, stünden immer noch vor großen Herausforderungen. Die Zinsen in den USA stiegen schon seit zwei Jahren wieder, während in Europa weiterhin keine Zinserhöhung durch die Europäische Zentralbank in Sicht sei.

Wie werde sich der Handelsstreit zwischen den USA und China und die schwierigen Brexit-Verhandlungen mit Großbritannien auf die weltweiten Kapitalmärkte auswirken? Welche Entwicklung werden der Ölpreis und der Goldpreis nehmen?

Mit der Raiffeisenbank Schrozberg-Rot am See veranstaltete die Volksbank Vorbach-Tauber ihre traditionell stattfindende Kapitalmarktprognose. Eine Zukunftsprognose bedürfe einer genauen und eingehenden Analyse der Vergangenheit, aber auch einer möglichst fundierten Einschätzung der zukünftigen Entwicklungen in der Welt, hieß es zu Beginn. Speziell Deutschland als stark exportorientierte Nation werde wesentlich durch die weltweiten politischen und wirtschaftlichen Entwicklungen beeinflusst. Die letzten Monate und Jahre seien durch viele gravierende Veränderungen geprägt worden. Die Zeiten seien politisch unsicher geworden. Die wirtschaftliche Entwicklung sei in den letzten Jahren speziell auch in Deutschland sehr positiv verlaufen. Doch: Wie werde es in der unsicheren politischen Situation weitergehen? Und: Wie könne ein Anlagekonzept für die nächsten Jahre aussehen?

Kritik am politischen Umfeld

Jürgen Fricke, Vorstandsvorsitzender der Volksbank Vorbach-Tauber, versprach den 400 aufmerksamen Besuchern Hilfestellungen für künftige Anlageentscheidungen und machte deutlich, dass geschickte Verteilung auf unterschiedliche Anlageklassen trotz der historischen Niedrigzinssituation zur Vermögenssicherung beitrage. Referent des Abends war Michael Kopmann, der seit 2001 bei der DZ Bank AG in Frankfurt am Main, der Zentralbank der deutschen Genossenschaftsbanken, als Analyst der weltweiten Aktien- und Kapitalmärkte tätig ist. Kopmann betrachtete zunächst das aktuelle politische Umfeld kritisch. Er ging auf die populistische „America First“-Politik des unberechenbaren amerikanischen Präsidenten Donald Trump sowie auf die möglichen negativen Folgen eines Handelskrieges zwischen den USA und den anderen wichtigen Volkswirtschaften der Welt ein.

Danach stellte er mögliche Auswirkungen der italienischen Staatsverschuldung und die unkalkulierbaren Folgen eines ungeordneten Ausstieges von Großbritannien aus der EU vor. Anschließend ging er auf die konjunkturelle Situation in der Weltwirtschaft ein. Die Wirtschaft in den USA bewege sich schon seit einigen Jahren auf sehr hohem Niveau, während in Europa schon die ersten Spuren von politischen und wirtschaftlichen Unsicherheiten durch ein schwächeres Wirtschaftswachstum zu erkennen seien. Dann gab Kopmann eine Einschätzung zur zukünftige Zinsentwicklung ab. Die Inflationsrate in Deutschland sei in den letzten Monaten auf über zwei Prozent angestiegen. Somit komme es aktuell für die Sparer zu einer negativen Realverzinsung, da sie zur Zeit keine oder nur sehr geringe Zinsen für ihre Sparguthaben bekämen. Die Europäische Zentralbank werde seiner Meinung nach frühestens Ende 2019 die Zinsen wieder ganz leicht erhöhen. Zum Schluss seiner sehr interessanten Ausführungen ging er auf die Entwicklung der weltweiten Aktienmärkte ein. Die amerikanischen Aktienmärkte hätten sich vor allem durch die Entwicklung der Technologiewerte sehr positiv entwickelt. Die Märkte in Europa und vor allem auch in Deutschland hätten jedoch erstmals seit vielen Jahren wieder den Rückwärtsgang eingeschlagen. Seiner Meinung nach könne jedoch der Kursrückgang der letzten Monate in Deutschland und Europa als Einstiegschance genutzt werden.

Als Fazit seines überaus aufschlussreichen Vortrages gab Michael Kopmann den Gästen mit auf den Weg, ihre Geldanlagen breit zu streuen. Ohne ein gewisses Risiko sei bei Geldanlagen keine auskömmliche Rendite mehr zu erzielen. Außerdem sei es sehr wichtig, regelmäßig durch monatliche Sparpläne in die Aktienmärkte zu investieren und Rückschläge an den Aktienmärkten zum Einstieg zu nutzen.

