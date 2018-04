Benefiz-Lauf am 24. Juni

Anzeige

Weikersheim.Die Stadtkirche „St. Georg“ am Marktplatz wird nächstes Jahr 600 Jahre alt. Nicht nur für Bürgermeister Klaus Kornberger ist sie ein „kostbares geschichtliches Vermächtnis und eine Verpflichtung für die Zukunft“. Dieser stadtbild-prägende Bau ist allerdings stark sanierungsbedürftig. Die evangelische Kirchengemeinde muss dafür in den nächsten Jahren etwa 650 000 Euro an Eigenmitteln aufbringen.

Zur Mithilfe bei der Finanzierung dieser Zukunftsinvestition hat sich ein „Freundeskreis Stadtkirche Weikersheim“ aus engagierten Bürgern gebildet. Neben zahlreichen Veranstaltungen, wie Benefizkonzerte in der Stadtkirche und im Sängerkeller, ist am Sonntag, 24. Juni von 11 bis 17 Uhr ein„ Stadt-Kirchen-Lauf“ – eine als Sponsorenlauf konzipierte sportliche Benefizveranstaltung in Kooperation mit dem TSV Weikersheim unter der Schirmherrschaft von Bürgermeister Klaus Kornberger geplant.

Start und Ziel, Aktionsmittelpunkt und Bewirtung sind im Stadtpark Weikersheim, Eingang Heinz-Sausele-Weg, dort, wo sonst das ökumenische Stadtparkfest stattfindet. Geplant sind diverse Verpflegungs- und Getränkestände sowie ein Flohmarkt aus dem reichen Fundus der Sammlungen von Roland Kroneisen.