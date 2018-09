Benefizkonzert mit Geigerin König

Weikersheim.Die Geigerin Franziska König macht am Mittwoch, 3. Oktober, um 17 Uhr Station in der Laudenbacher Bergkirche.

In vielen Konzerten im In- und Ausland sowie zahlreichen CD-Aufnahmen hat sich König, die in Taiwan und Japan aufwuchs, als Geigerin von höchster Meisterschaft erwiesen.

Auf dem Programm des Benefizkonzertes in der Laudenbacher Bergkirche stehen Werke für Violine solo von Johann Sebastian Bach (1685-1750). Ebenso spielt die Künstlerin eine der sechs ausdrucksintensiven und virtuosen Sonaten des belgischen Geigers, Dirigenten und Komponisten Eugène Ysaye (1858-1931). Die Sonate Nr. 1 ist dem Andenken an Joseph Szigeti, einem US-amerikanischen Violinvirtuosen und -lehrer ungarisch-jüdischer Herkunft gewidmet.

Einlass ist um 16.30 Uhr. Der Eintritt ist frei. Spenden kommen dem Erhalt der Bergkirche zugute, wo dringende Sanierungsarbeiten anstehen.

Weitere Informationen zu dem Konzert gibt es über pfarramt.laudenbach@drs.de. pm

