Beste Grundlage für einen erstarkenden Nationalismus

Weikersheim.Rund dreißig Interessierte wollten mehr erfahren über die Folgen des 1919 geschlossenen Versailler Vertrags – insbesondere auch mit Blick auf die Region. Helmut Fehler, Mitglied des Vorstands des Vereins Tauberfränkische Volkskultur, beschäftigt sich bereits seit einigen Jahren als Amateurhistoriker mit dieser Zeit. Für seinen Vortrag durchforstete er unter anderem die alten Blätter der Tauber-Zeitung.

Fast auf den Tag genau 100 Jahre nach der am 18. Januar 1919 erfolgten Eröffnung der Versailler Friedenskonferenz, mit der das Ende des ersten Weltkriegs auch völkerrechtlich besiegelt wurde, präsentierte Fehler seine Erkenntnisse.

Der Referent rekapitulierte die fast fünf Jahrzehnte zurückreichende Vorgeschichte der Pariser Verhandlungen, die nicht nur das Kriegsende völkerrechtlich besiegeln sollten, sondern auch eine Neuordnung Europas mitsamt der Entstehhung neuer Staaten aus dem ehemaligen Habsburger Reich und dem Baltikum beinhalten mussten.

Schwächung des Nachbarn

Fehler erinnerte, dass Zeit und Ort des Verhandlungsbeginns mit Bedacht gewählt worden seien. 48 Jahre zuvor hatten deutsche Würdenträger im für Frankreich emotional hoch bedeutsamen Spiegelsaal das besiegte Land mit der Kaiserproklamation des Deutschen Reiches düpiert. Jetzt folgte auf den damaligen Triumph gezielt die durch den französische Ministerpräsidenten Georges Clemenceau beabsichtigte Demütigung.

Die Verhandlungen selbst, an denen deutsche Vertreter nicht teilnehmen durften, zogen sich auch durch Zielkonflikte der Siegermächte in die Länge: Während sich US-Präsident Woodrow Wilsons 14-Punkte-Programm an der Idee des Völkerbundes und einem Verständigungsfrieden orientierte, an dem sich anfänglich auch der britische Premierminister David Lloyd George unter Wahrung eigener Sicherheitsinteressen interessiert zeigte, strebte Frankreichs Ministerpräsident Clemenceau nach möglichst großer Sicherheit vor dem „Erbfeind“. Erfolgreich forderte er eine möglichst große Schwächung des gefährlichen Nachbarn.

Tauber-Zeitung ausgewertet

Nur unter Protest unterzeichnete die deutsche Delegation Ende Juni 1919 den im Januar des Folgejahres in Kraft tretenden Vertrag, der in Deutschland allenthalben als Schmach empfunden wurde. Das insgesamt 440 Artikel umfassende Werk schrieb Deutschland und seinen Verbündeten nicht nur die Alleinschuld am Krieg zu, sondern forderte zusätzlich zu großen Gebietsabtretungen und der Aufgabe der Kolonien eine weitgehende Entwaffnung und hohe Reparationsleistungen, wie Fehler resümierte.

Während in Versailles noch verhandelt wurde, erwartete die Bevölkerung des Taubertals die Rückkehr des Mergentheimer Bataillons und versuchte, den von Sorge um Angehörige, Angst vor der grassierenden Grippe und dem Umgang mit dem Mangel geprägten Alltag zu bewältigen.

Zeugnisse der desolaten Situation finden sich auch in der Tauberzeitung. Da kündete etwa ein Schuhmachermeister an, wegen Materialmangel und Geschäftsüberhäufung keine weiteren Aufträge mehr annehmen zu können, da machte das Oberamt eine Ausweisung wegen unerlaubten Eierkaufs publik und das Amtsgericht informierte über eine verhängte hohe Geldstrafe gegen einen der Preistreiberei überführten Landwirt. Kartoffeln – Fehler fand auch zu diesem Grundnahrungsmittel eine Notiz im damaligen Amtsblatt für den Oberamtsbezirk Mergentheim – durften nur von Versorgungsberechtigten gekauft werden, wobei sowohl Käufer als auch Verkäufer die Kauf-, beziehungsweise Verkaufsmengen anzuzeigen hatten.

Obwohl in Württemberg der Regimewechsel von der Monarchie zur Republik weitgehend unaufgeregt und fast gewaltlos verlaufen war, führte auch hier die Auflagen des Versailler Vertrags und insbesondere die bewussten Demütigungen zu kollektiver Entrüstung – beste Grundlage für einen erstarkenden Nationalismus.

Völkische Bünde in Franken

In Bayern und insbesondere in Franken verbreiteten sich schnell erste antidemokratische, antimarxistische und antisemitische nationalsozialistische Ideen.

„Nirgends“, stellte Helmut Fehler bei seinen Recherchen fest, „waren die frühen und spektakulärsten Wahlerfolge der NS-Vorgängerparteien und die Militanz der völkischen Bünde ausgeprägter als in den fränkischen, agrarisch-handwerklich geprägten, evangelisch-lutherischen Städten und Kleinstädten.“ So wurde beispielsweise in Neustadt/Aisch bereits Mitte März 1923 eine NSDAP-Ortsgruppe gegründet, die von Anfang an durch Rassenwahn und Hass auf die Demokratie geprägt war.

Im Ort hatten schon 1919, also kurz nach Kriegsende, Bürger die Errichtung eines Gefallenendenkmals „als Wahrzeichen der Abwehr von Kriegsschuld“ beantragt – umgesetzt wurde der Plan jedoch erst, als die NSDAP bereits an der Macht war. In Mainbernheim dokumentierte Fehler ein Kriegerdenkmal, das mit unverhohlen antisemitischer Attitüde die Dolchstoßlegende ins Bild setzt. Erst vor einem Jahr, ergänzte er, habe man das Denkmal durch eine erklärende Tafel ergänzt.

Fehler geht davon aus, dass neben der von den Militärs initiierten Dolchstoßlegende und dem „Diktatfrieden“ auch die Perspektivlosigkeit in strukturschwachen Kleinstädten dazu beitrug, dass bereits ab 1921 u.a. in Scheinfeld, Uffenheim, Windsheim und Burgbernheim „völkische“ Gruppen gegründet wurden.

Kurz streifte Helmut Fehler in seinem Vortrag auch die Problematik einer nicht vom Geist der Versöhnung getragenen – und damit zum Scheitern verurteilten – europäischen Neuordnung. Ausführlicher ging er auf die Schwierigkeiten ein, denen sich die zwischen extremen Linken und extremen Rechten zerrissene Weimarer Republik stellen musste.

Trotz des unrühmlichen Endes der oft als „Republik ohne Republikaner“ bezeichneten ersten Demokratie in Deutschland sieht Fehler die Weimarer Jahre als Erfolgsgeschichte. Denn: Die meisten Artikel unserer Verfassung fußen sehr stark auf jenen von 1919.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 01.02.2019