Besucheransturm weit über Erwartungen

Mit einem derartigen Besucheransturm hatten die Veranstalter des Tags der offenen Tür nicht gerechnet. Rund 2000 Besucher dürften es gewesen sein, schätzt Kundenberater Martin Rank vorsichtig.

Weikersheim. Hätten die rund 50 Volksbank-Mitarbeiter aus Weikersheim und den Filialen in Creglingen und Niederstetten am Morgen mit Schrittzählern ausgestattet, wäre im Lauf des Tages eine stattliche Kilometerleistung zusammengekommen.

Als sich nach der offiziellen Schlüsselübergabe um 11 Uhr früh die Türen fürs Publikum öffneten, warteten die ersten Interessenten bereits vor der Bank.

Begeistert lobten die Besucher den nahtlosen Übergang vom bekannten Gebäude in den Anbau, die hellen Flure, die offen gestalteten Beratungsräume im Parterrebereich, die neuen Büros der Mitarbeiter im ersten Stock und den neuen Veranstaltungsraum mit Terrasse.

Großformatige Aufnahmen

Sehr viel Beifall fanden auch die hinterleuchteten großformatigen Aufnahmen aus Weikersheim. Mancher erinnert sich noch an die Drohnenflüge, bei denen die sehenswerten Bilder jüngst entstanden. Besonders die im Übergang zum Neubau platzierte große Luftaufnahme der Kernstadt wurde bewundert und faszinierte auch schon die kleinsten Besucher.

Denen wurde die Zeit auch bei längerem Aufenthalt der Familien nicht lang. Auf einem Kindertisch im Bank-Foyer warteten speziell für sie kleine Geschenke vom Malbuch über Bälle, Füller und Tassen bis hin zum knuffigen Kinderschirm; erwachsene Gäste fanden wiederum Gefallen an den Notizblöcken und -heften, Kugelschreibern und zahlreich ausliegenden Informationsbroschüren.

Weiter oben im Neubau hatte Conny Urban ein Büro in eine Schminkstube für Kinder umfunktioniert, im Dachgeschloss zwirbelte Holger Seyerle, assistiert von den beiden Söhnen, die verschiedensten Luftballontiere. Geduldig standen die Kleinen Schlange, um auch einen der zahllose Hunde, Pferde und Drachen zu ergattern oder anschließend stolz mit einem Luftballonschwert oder einer -blume durch die Flure zu sausen.

Im Schalterraum verzauberte Holger Seyerle – im Hauptberuf ist er Lehrer für Mathematik, Physik und Sport – als Zauberer Horlin große und kleine Zuschauer gleichermaßen.

Da waren Kartentricks und das Ein- bis Dreifachseil mit und ohne Endstücke zu bestaunen, da ploppten Bällchen durch geschlossene Becher, da wurde statt der Jungfrau ein Waschbär zersägt, da tanzte ein Tischlein munter hoch in der Luft – und die gebannt folgenden Kinderaugen wurden größer und größer. In einer Bank muss es natürlich auch beim Zaubern ums Geld gehen, und so ließ sich der Lehrer mit der Lizenz zum Zaubern auch dazu hinreißen, aus ein paar Schnipseln Papier Banknoten zu erzaubern und – Premiere für Horlin – den soeben entliehen Geldschein aus einer vor den Augen des Publikums geöffneten Erdnussdose herauspurzeln zu lassen.

Erinnerungen wurden wach

Bei Kaffee, Kuchen und Snacks stärkten sich Besucher aller Altersstufen im Versammlungsraum zwischen Informationsgesprächen mit Mitarbeitern und Vertretern der Verbundpartner.

Vor den rund 300 bei Bankreisen und VVT-Veranstaltungen der letzten sieben Jahre aufgenommenen Bildern schwelgten Teilnehmer im neuen Veranstaltungsraum in Erinnerungen und bewunderten von der Terrasse die neue Aussicht auf ihr Städtchen.

Die interessierten Gäste nahmen viele neue Eindrücke und teilweise prall gefüllte Info- und Werbegeschenktaschen mit nach Hause. Veranstalter und Besucher dürften mit dem Tag der offenen Tür hoch zufrieden sein.

