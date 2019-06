Bewegter Rückblick online

Honsbronn.Zwei Tage gute Laune, Mitmachangebote, Begegnung und Wiedersehen in Honsbronn: Über die 800-Jahr-Feier der Weikersheimer Ortsteile Bronn/Honsbronn am vergangenen Wochenende wurde bereits berichtet – jetzt steht ein auch buntes Video mit einem „bewegten“ Rückblick online – im Kanal der Fränkischen Nachrichten auf der Plattform Youtube.

FN-Videoreporter Olivier Luksch hat in seinem Beitrag viele Szenen der beiden Festtage dokumentiert und zu einem atmosphärischen Film geschnitten. Bilder und Interviews vom Festabend sind darin ebenso zu sehen, wie ein Überblick über die Vielzahl an Veranstaltungen und Angebote am Festsonntag.

Wie kann man die Videodokumentation ansehen? Einfach in der Suchfunktion von Youtube das Stichwort „FNweb“ eingeben – das Video „Honsbronn und Bronn feiern 800-jähriges Jubiläum“ erscheint unter den „Neuesten Videos“. mrz

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 29.06.2019