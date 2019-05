Bibel-Gedanken, Geschichten und Rebensaft

Laudenbach/Bad Mergentheim.Dass Wein und Bibel Paare sind, die zusammengehören, lässt sich schon daran erkennen, dass das Wort „Wein“ in der Bibel fast 200 Mal vorkommt. Noch deutlich mehr Stellen befassen sich mit dem Umfeld des Weines, der Bereitung und der Pflege. In fast allen Büchern des Alten Testaments und allen Evangelien, kommen Wein und Weinberg vor. So beginnt der Weinbau in der Bibel mit Noah. Unter dem Motto „Wein trifft Bibel“, verbindet am Samstag, 1. Juni, eine Weinwanderung in Laudenbach, diese und weitere biblische Gedanken und Geschichten zum Wein mit Aspekten des heutigen Weinbaus. Der Laudenbacher Winzer August Denninger und Andreas Steffel von der Katholischen Erwachsenenbildung, werden die zweistündige Wanderung gestalten. Die Veranstaltung endet mit einer Weinverkostung. Treff zur Wanderung ist um 16 Uhr am Sportplatz in Laudenbach. Anmeldung bei der Keb Dekanat Mergentheim unter Telefon 07931/9689743 oder per E-Mail keb.mergentheim@drs.de.

