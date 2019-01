Bobbycars an Kindergärten in der Region

Weikersheim.Die Volksbank Vorbach-Tauber hatte die Möglichkeit, einen Teil der Spenden aus der Ausschüttung des Gewinnsparvereins der Volksbanken und Raiffeisenbanken in Sachspenden umzuwandeln.

Diese Chance nahmen die Vorstände der Volksbank, Jürgen Fricke und Dirk Schlenker, wahr und orderten 30 „VRmobil-Juniorcars“ (Bobbycars) im Wert von 3 000 Euro für die Kindergärten im gesamtem Geschäftsgebiet. Vor einigen Tagen erfolgte nun die Übergabe der kleinen Fahrzeuge.

Über Bobbycars im Beetle-Look konnten sich folgende Einrichtungen freuen: Der katholische und der evangelische Kindergarten Weikersheim, die KiTa Schatzinsel Weikersheim, die Kindergärten in Neubronn und Schäftersheim, der evangelische Kindergarten Elpersheim, der katholische Kindergarten Laudenbach, die Kindergärten in Niederstetten, Vorbachzimmern und Rinderfeld, der evangelische und der städtische Kindergarten Creglingen, sowie die Kindergärten in Freudenbach und Oberrimbach. Die Freude über die hochwertig ausgestatteten Fahrzeuge war bei allen Anwesenden groß. Auch bei den Kindern fanden die Bobbycars großen Anklang; so drehten sie gleich bei der Übergabe die ersten Runden. pm

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 26.01.2019