Böser Spott und schräge Spitzen

Weikersheim.„Kopfkino“ hieß das Programm des preisgekrönten Kabarettisten und promovierten Musikwissenschaftlers Martin Zingsheim aus Köln. Zum ersten Mal gastierte er in Weikersheim und war begeistert vom Jeunesses-Keller, ein für Kabarettisten aufgrund der Nähe zum Publikum bestens geeigneter Auftrittsort.

Ruckzuck hatte der sympathische Lockenkopf das Publikum mit seinem spitzbübischen Lächeln in seinen Bann gezogen.

Es wurde aber auch jedem schnell klar, das es ratsam ist, sich zu konzentrieren, um mit Zingsheims Assoziationsketten mithalten zu können und seinen mäandernden Wortwitz auf die Reihe zu kriegen. Das Publikum wurde von ihm gefordert, gleichwohl war jede Pointe ein Highlight.

Welten prallen aufeinander

Die Themenvielfalt war breit gestreut: Veganismus, Urlaubsreisen, Kindererziehung – da ist der Vater von vier Kindern absoluter Experte – Jugend und Musik der 90er Jahre mit entsprechenden Spätfolgen, ausgestorbene Schnurtelefone, Plastiktüten für Hundekot.

Museumsbesucher und Hooligans ließ der 35-jährige aufeinander prallen, Klaus Kinski auf Herman van Veen, Kritik an Gesellschaft fehlte nicht, Politik und Kultur traf auf Alltägliches. Er nahm all jene auf die Schippe mit einem „Seehoferfresken-Weltbild“ und stellte die Frage an das Publikum, ob ihnen die SPD noch bekannt sei? Die Bildausschnitte und Assoziationen in seinem Kopfkino waren überaus amüsant. Ist es deutscher Expressionismus, wenn man „zwei Expressis“ bestellt?

Über Sprache stolpern

Seine Liebe zur deutschen Sprache brachte Zingsheim deutlich zum Ausdruck. „Sprache ist doch etwas Schönes und man darf ruhig über sie stolpern.“

Sein Spott und seine Spitzen wirkten extrem locker und kamen ganz beiläufig. Zingsheims Kopfkino war geistreich, intelligent und schräg, subversiv und bitterböse, mal nachdenklich, mal überaus komisch.

Am Ende viel Applaus

So bekam der Kabarettist zu Recht sehr viel Applaus und wurde erst nach einer Zugabe von der Bühne gelassen.

Martin Zingsheim ist mehrfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Deutschen Kleinkunstpreis 2015 (Förderpreis). Mit dem Salzburger Stier bekam er einen der renommiertesten Kabarettpreise im deutschen Sprachraum überreicht. Auch das wirklich zu Recht. pm

