Brasilien steckt im Schnitzel

Weikersheim.„Wie viel Brasilien steckt in unserem Schnitzel?“ – im Weltladen in Weikersheim, findet am heutigen Mittwoch um 20 Uhr das zweite Kamingespräch, statt. Dieses Mal mit Martin Müller aus dem Niederstettener Ortsteil Rinderfeld zum Themenbereich „Sojaanbau in Brasilien“.

Martin Müller ist der Gesprächspartner. Am Beispiel des Futtermittels Soja stellt Müller die Auswirkungen des Fleischkonsums in Südbrasilien dar.

Martin Müller ist Agraringenieur und betreibt einen Bioland-Betrieb in Rinderfeld. Vorher arbeitete er als Entwicklungshelfer in Äthiopien.

Die Weikersheimer „EineWelt- Gruppe“ möchte mit ihrer Veranstaltungsreihe Menschen zusammenbringen, die Lust und Interesse haben, sich über andere Länder und Kulturen zu informieren, auszutauschen und zu diskutieren, wie sich globale politische Themen in anderen Regionen der Welt darstellen.

