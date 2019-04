Brunnen im österlichen Kleid

Ostern steht vor der Tür – und damit verwandeln sich viele Dorfbrunnen wieder in wahre Schmuckstücke.

Laudenbach/Dainbach/Edelfingen. Die Tradition der Gestaltung des Osterbrunnens wird in Laudenbach seit mehr 30 Jahren intensiv gepflegt. In einer gemeinsamen 2-Tagesaktion und vielen Stunden der Vorbereitung wurde der Marienbrunnen in Laudenbach wieder im österlichen Kleid geschmückt.

Viele fleißige Helfer trafen sich, um die Girlanden zu binden und die bunt gefärbten Eier anzubringen. Die Organisation oblag den Aktiven Elisabeth Kraft und Roberta Kraft-Schweizer. Auch in 2019 unterstützen mehr als 30 Helfer die Osterbrunnenaktion.

Zu tun gab es viel: Buchs und Thuja sammeln, schneiden, Girlanden binden, bunt bemalte Eier anbringen und schließlich die Endmontage am Brunnen. Viele waren dem Aufruf der Ortschaftsverwaltung Laudenbach und der Zukunftswerkstatt 2020 gefolgt und zeigten, dass das Miteinander in Laudenbach stimmt und viel Spaß macht.

Neue Gesichter dabei

Erfreulich war auch, dass bei der Vorbereitung neue Gesichter im Helferteam zu sehen waren. Nach der Fertigstellung des Osterschmucks am Marienbrunnen bedankte sich die Ortschaftsverwaltung, vertreten durch die stellvertretende Ortsvorsteherin Regina Hever, mit einem gemeinsamen Frühstück in der alten Schule.

Der Dank galt auch allen Spendern von Materialien zum Gestalten des Brunnens. Nach nun mehr als 30 Jahren kann man bei dieser Aktion von einem wunderschönen Brauch sprechen. Die vielen Besucher können sich jetzt schon an dem hübsch gestalteten Osterbrunnen erfreuen. Wie in Laudenbach wird diese Tradition auch in vielen anderen Ortschaften der Region seit vielen Jahren gepflegt. In Edelfingen etwa haben Landfrauen den Dorfbrunnen in der Ortsmitte österlich geschmückt. Mit viel Sorgfalt und Engagement haben sie meterlange Girlanden aus frischem Grün geflochten und diese, nachdem sie mit Hunderten von bemalten Eiern versehen waren, am Dorfbrunnen befestigt. Herausgekommen ist dabei ein wahres Schmuckstück in der Ortsmitte Edelfingens.

Auch das Dainbacher Osterbrunnenschmückteam hat den Brunnen am neuen Dorfplatz wunderschön geschmückt.

Das Team besteht fast komplett aus Mitgliedern des evangelischen Kirchenchores Dainbach. Die Krone wurde vor etlichen Jahren von Gerhard Deissler aus Eisen geschmiedet und wird mit echtem Buchs geschmückt. pml/wm/tf

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 03.04.2019