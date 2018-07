Bürger-Info am 25. Juli

Anzeige

Schäftersheim.Das Ortsnetz Schäftersheim erhält einen schnelleren Anschluss an die weltweite Datenautobahn. Die Telekom nimmt das ausgebaute Breitbandnetz ab Mitte Juli 2018 in Betrieb. Die Geschwindigkeit der Übertragung erreicht je nach Entfernung zum Schaltgehäuse bis zu 100 Megabit pro Sekunde (MBit/s).

Die schnellen Internetanschlüsse kommen nicht von allein in die Haushalte. Die Kunden müssen aktiv werden. Daher bietet die Telekom interessierten Bürgern eine Informationsveranstaltung am Mittwoch, 25. Juli um 19 Uhr in der Bauernhalle an. Wichtig: Für bereits bestehende Anschlüsse erfolgt keine automatische Anpassung der Geschwindigkeit. Auch diesen Kunden steht das Vertriebsteam mit Rat und Tat beiseite. Interessenten können sich vorab im Internet unter www.telekom.de/main-tauber-kreis informieren. pm