Bürger können sich direkt informieren

Die Freien Wähler der Stadt Weikersheim trafen sich unlängst zur Kandidaten-Aufstellungsversammlung für die Kommunalwahl.

Weikersheim. Im Mittelpunkt der Versammlung stand die Vorstellung und Diskussion der zur Wahl stehenden Personen und die Festlegung der Reihenfolge auf dem Wahlzettel bei der Kommunalwahl am Sonntag, 26. Mai. Stadträtin Christiane Geier begrüßte die Teilnehmer als Fraktionsvorsitzende und leitete die Nominierungsveranstaltung. Die Tagesordnung wurde kurz vorgestellt und der Ablauf der Wahlveranstaltungen in den Ortsteilen und der Kernstadt diskutiert. Nachdem die Stimmberechtigung der Versammlung sicher gestellt war, wurde in geheimer Abstimmung die Kandidaten gewählt und die Reihenfolge auf dem Stimmzettel festgelegt. Auch die neue Homepage fand im Gremium große Zustimmung (fwv-weikersheim.de).

Für den Wohnbezirk I: Weikersheim, Christiane Geier, Wolfgang Heiligers, Jürgen Vossler, Jürgen Neumann, Markus Wilbur, Martin Zeller, Nicole Herrmann, Axel Lorenz, Stefanie Breidenbach.

Wohnbezirk II: Elpersheim, Ulrich Hammel.

Wohnbezirk III: Laudenbach/Haagen, Josef Diemer, Egon Haag.

Wohnbezirk V: Schäftersheim/Nassau, Volker Deeg, Karin Schild.

Die Infoveranstaltungsreihe der Freien Wähler beginnt am Montag, 1. April im Feuerwehrgerätehaus Queckbronn. Am Donnerstag, 4. April geht es in Honsbronn/Bronn im Dorfgemeinschaftshaus weiter. Weitere Termine sind am Montag, 8. April für Laudenbach/Haagen (Gasthof Krone), am Montag, 15. April im Café Abendschein für Elpersheim, Montag, 29. April für Neubronn/Oberndorf im Gasthof Stein, und am Montag, 6. Mai im Schützenhaus Weikersheim, am Dienstag, 14. Mai im Gasthof Klosterhof Schäftersheim und am Donnerstag, 22. Mai in Nassau, Gasthof „Löwen“.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 29.03.2019