Bürger schwitzen für Wahrzeichen der Stadt

Anzeige

Um die Sanierung der Stadtkirche St.-Georg zu unterstützen, gingen zahlreiche Menschen beim Stadt-Kirchen-Lauf an den Start. Die Teilnehmer waren nicht nur auf zwei Beinen unterwegs.

Weikersheim. St. Georg rief – und beinah alle kamen. So etwa kann man kurz die Resonanz auf die Einladung der Evangelischen Kirchengemeinde Weikersheim und des Stadtkirchen-Freundeskreises zum Gemeindefest mit Stadt-Kirchen-Lauf zusammenfassen. Damit sollte die Sanierung der Stadtkirche unterstützt werden.

Schon beim Eröffnungsgottesdienst im Stadtpark deutete sich rege Beteiligung an: Etliche der rund 300 Teilnehmer des Open Air-Gottedienstes gesellten sich bereits im Sportdress zur durch Kinderkantorei und Posaunenchor begleiteten Festgemeinde. Dekanin Meixner, der die Stadtkirchensanierung ein Herzensanliegen ist, griff in der Predigt das Thema Bewegung auf – und wünschte sich, dass an diesem Tag möglichst viele Menschen mit kleinen oder größeren Schritten für die Stadtkirche in Bewegung kämen. Der Wunsch, für dessen wahr Werden sich insbesondere das um Walter Frick versammelte Organisationsteam „Weikersheimer Stadt-Kirchen-Lauf“ stark gemacht hatte, ging aufs Trefflichste in Erfüllung. An die 400 Teilnehmer passierten die anderthalb Kilometer lange Erwachsenenrunde rund ums Schlossareal im Schnitt gut drei Mal - wobei einzelne fast gar nicht aufhören konnten.